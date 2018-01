Da die Anzahl der Autos in Privatbesitz in London weiter abnimmt, erlebt das Carsharing einen starken Zuwachs

LONDON (Großbritannien), 3. Januar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zipcar, das weltweit führende Carsharing-Netzwerk, gab bekannt, dass Zipcar Flex, der flexible Carsharing-Dienst des Unternehmens, nun fast 3,5 Mio. Londonern zur Verfügung steht*.

Zipcar Flex ermöglicht Mitgliedern, spontan in ein Auto zu steigen und zu einem Ziel in London zu fahren, mit der Möglichkeit, das Auto anschließend dort auf einem von Tausenden von Plätzen innerhalb der "Zipzone" abzustellen, die nun einen Bereich von über 235 km2 in Norden und Süden von London abdeckt.

Mitglieder, die Zipcar Flex nutzen, zahlen nur 29 Pence (ca. 32 Cent) pro Minute und nur für die genaue Dauer ihrer Fahrt. Da Kosten wie die "Congestion Charge" (Stadtmaut), Kraftstoff und Versicherung im Preis inbegriffen sind, stellt dies nun eine der billigsten und bequemsten Transportmöglichkeiten in London dar.

Die Londoner Bezirksräte scheinen dem zuzustimmen, denn Zipcar Flex steht nun den Einwohnern von Wandsworth, Islington, Hackney, Lewisham, Lambeth, Waltham Forest, Southwark und Merton zur Verfügung. Weitere Bezirke befinden sich in der Pipeline, da der Dienst an Fahrt gewinnt und seine breitere Verfügbarkeit geplant ist - mit dem Ziel, dass mehr Londoner ihr privates Auto zugunsten gemeinsam genutzter Fahrzeuge abschaffen.

Zipcar Flex in Zahlen:

235 km 2 - die Größe des Betriebsgebiets von Flex ("Zipzone") in London, d. h. die Größe von Berlin

3,4 Millionen - die Anzahl der Londoner, denen der Dienst derzeit zur Verfügung steht

50 % - die Differenz zwischen den Kosten einer typischen Fahrt mit Flex gegenüber einer Fahrt mit führenden E-Hailing-Unternehmen in Prozent

700 - die Anzahl an brandneuen VW Polos in der Flex-Flotte

8 - die Anzahl der Bezirke in der derzeitigen "Zipzone"

Jonathan Hampson, General Manager von Zipcar UK, erklärte: "Carsharing-Unternehmen operieren traditionell von dedizierten festen Parkbuchten aus. Zipcar Flex ermöglicht jedoch, dass mehr Londoner intelligentere Transportentscheidungen treffen und die Erfahrung machen können, wie viel bequemer und kostengünstiger Carsharing im Vergleich zum Besitz eines Autos ist. Zipcar Flex kann das Potenzial des Carsharings freisetzen und so wichtige Aspekte wie Luftqualität und Verkehrsstaus für London wesentlich verbessern."

Außerdem kann Zipcar Flex im Vergleich zu den traditionellen Taxis und ähnlichen Transportdienstleistern als effizienter angesehen werden, da bei den Fahrten die so genannten "Leerkilometer" vermieden werden. Die Autos fahren nur, wenn sie von Mitgliedern genutzt werden, und sie fahren direkt zum Ziel, während Taxis vor dem eigentlichen Fahrtantritt erst einmal fahren müssen, um Fahrgäste zu finden und aufzunehmen. Weniger gefahrene Meilen bedeuten geringere Emissionen pro Fahrt, was den Dienst deutlich effizienter und umweltfreundlicher macht.

Preisvergleich für eine 20-minütige Fahrt in London mit Zipcar Flex**: Transport Kosten Taxiunternehmen 12,50 £ (ca. 14,00 €) Zipcar Flex 5,80 £ (ca. 6,50 €) Ersparnis 54 %

**Gefahren mit 27 km/h (durchschnittliche Geschwindigkeit im Großraum London laut TfL Report http://content.tfl.gov.uk/tlrn-performance-report-q1-2017-18.pdf (http://content.tfl.gov.uk/tlrn-performance-report-q1-2017-18.pdf))



Jonathan Hampson fuhr fort: "Zipcar Flex bietet den Londonern eine noch größere Flexibilität, um sich in ihrer Stadt so zu bewegen, wie sie es möchten. Der Service funktioniert in enger Verzahnung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Radfahren und zu Fuß zurückgelegten Strecken, damit wir den Londonern die größtmögliche Auswahl bieten können, um das richtige Transportmittel für ihre speziellen Bedürfnisse zu wählen.

Es geht darum, den Mitgliedern eine bequeme, einfache und kostengünstigere Transportmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Aber wenn man das Gesamtbild betrachtet, geht es auch darum, die Anzahl von Autos auf Londons Straßen zu verringern und dabei zu helfen, die sich verschlimmernden Probleme der Luftqualität und der Verkehrsstaus anzugehen, von denen wir wissen, dass sie für die Londoner wichtig sind.

Unsere Analyse*** hat gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Londoner in den vergangenen zwölf Monaten darüber nachgedacht hat, aus London wegzuziehen, wobei der Verkehr, die Verkehrsstaus, die schlechte Luftqualität und die Umweltverschmutzung als wichtigste Probleme genannt wurden. Jedoch muss sich die Einstellung ändern, die Menschen müssen aufhören zu glauben, dass der Besitz eines Autos selbstverständlich ist, und die ihnen zur Verfügung stehenden Optionen in Betracht ziehen."

Der regelmäßige Zipcar Flex-Nutzer James Lamb aus Wandsworth sagte: "Wir besaßen früher zwei Autos, jetzt haben wir jedoch nur noch eins - und ich denke darüber nach, auch das abzuschaffen. Wir nutzen ständig eine Mischung aus Zipcar Roundtrip und Zipcar Flex für kleinere Besorgungen. Das ist einfach viel sinnvoller, wenn man in einer großen Stadt lebt. Und wir haben viel Geld gespart, seit wir das zweite Auto verkauft haben."

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.zipcar.co.uk/flex (http://www.zipcar.co.uk/flex).

*basierend auf den Einwohnerzahlen des UK Census von 2011: Merton 203.200, Wandsworth 306.995, Islington 215.667, Hackney 246.300, Lewisham 275.885, Lambeth 327.900, Waltham Forest 265.800

***unabhängige Untersuchung, die im Mai 2017 von Vitreous World im Auftrag von Zipcar unter 2.000 Londonern durchgeführt wurde

Über Zipcar

Zipcar ist das weltweit führende Carsharing-Netzwerk mit der Mission, das urbane Leben einfacher und verantwortlicher zu gestalten. Mit seinem Selbstbedienungsservice für Fahrzeuge aller Art, die pro Stunde oder Tag gemietet werden können, deckt Zipcar mit seinen Aktivitäten in städtischen Gebieten und an Universitäten mehr als 500 Städte und Gemeinden in Belgien, Costa Rica, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Island, Kanada, Spanien, Taiwan, der Türkei und den USA ab. Zipcar bietet die umfassendsten, praktischsten und flexibelsten Carsharing-Optionen, die zurzeit zur Verfügung stehen. Zipcar ist eine Tochtergesellschaft von Avis Budget Group, Inc. (Nasdaq:CAR), einem weltweit führenden Anbieter von Mobilitätslösungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.zipcar.com (http://www.zipcar.com/).

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Zipcar UK Enquiries

E-Mail: zipcaruk@theprnetwork.co.uk

