Die Spitzen von Union und SPD bereiten die erste Sondierungsrunde vor. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen. Tatsächlich hatten beide Seiten zuletzt nicht damit gespart, die Gespräche mit Streit zu belasten.

So kompromissbereit zeigt sich Horst Seehofer selten: "Wir werden alles tun in diesen Gesprächen, dass es zu vernünftigen Vereinbarungen kommt", sagte der CSU-Chef am Mittwoch vor Beginn einer Vorbereitungsrunde der Parteispitzen von CDU und CSU. Am Nachmittag wollte dann die SPD-Spitze zu der Runde dazukommen, um die am Sonntag beginnenden offiziellen Sondierungen vorzubereiten.

Aus dieser Freundlichkeit zu schließen, der Weg zu einer Koalition sei schon geebnet, wäre allerdings voreilig. SPD-Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel dämpft im Gespräch mit dem Handelsblatt die Erwartungen: "Wir stehen vor schwierigen Sondierungen. Das gilt für die Umgangsformen und für die Inhalte", sagte Schäfer-Gümbel. Es gehe auch um Vertrauen, das sich bilden müsse, sagte er.

Tatsächlich hatten beide Seiten in den vergangenen Tagen nicht damit gespart, die Gespräche mit Streit zu belasten. Unterschiedliche Auffassungen gibt es in der Flüchtlingspolitik, bei der Bürgerversicherung und in der Europa- und Verteidigungspolitik.

Um zehn Uhr in der Früh trafen sich am Mittwoch bereits Angela Merkel und Horst Seehofer in der bayerischen Landesvertretung. Gut eine Stunde später kamen Fraktionschef Volker Kauder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hinzu. Wie es hieß, ging es darum, bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...