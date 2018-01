NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrer Vortagsrally dürften die US-Aktienwerte am Mittwoch zunächst eine etwas ruhigere Gangart einschlagen. Eine knappe Stunde vor Handelsbeginn taxiert der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial aber immerhin nochmals knapp mit 0,11 Prozent im Plus bei 24 852 Punkten. Gespannt wird nun unter anderem auf das am Abend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der vergangenen Notenbanksitzung gewartet.

Mit einem leicht höheren Auftakt würde der Dow sein bisheriges Rekordhoch von 24 876 Punkten im Visier behalten. Im Gegensatz zu dem marktbreiten S&P 500 war ihm am Vortag keine neue Bestmarke gelungen. Auch dem Technologiewerte-Barometer Nasdaq 100 , der am Dienstag mit einem kräftigen Kurssprung in das neue Börsenjahr gestartet war, fehlen noch wenige Punkte zu einem historischen Hoch.

Mit dem Aktienmarkt kommt zur Wochenmitte auch etwas mehr Ruhe in den Devisenmarkt, wo sich der US-Dollar etwas von seiner jüngsten Schwäche erholen kann. Anleger warten nun erst einmal ab, was am Abend mit Blick auf den weiteren Zinskurs der Währungshüter aus dem Protokoll der US-Notenbank Fed hervor geht. Kurz nach Handelsbeginn schon wird außerdem mit dem ISM-Index ein wichtiger Stimmungsindikator aus der US-Industrie erwartet.

Auf Unternehmensebene sorgte vorbörslich ein Übernahmeangebot für Gesprächsstoff: Der im marktbreiten S&P-500-Index gelistete Versorger Dominion Energy will das Energieunternehmen Scana Corporation schlucken. Geboten werden 55,35 US-Dollar je Aktie, was einer mehr als 40-prozentigen Prämie auf den Vortags-Schlusskurs von 38,87 Dollar entspricht. Vorbörslich werden die Scana-Aktien aber nur etwa 22 Prozent höher bei 47 Dollar gehandelt, während Dominion-Titel um fast 4 Prozent nachgaben.

Wie schon am Vortag bewegten am Mittwoch ansonsten auch einige Analysen die Kurse. Die Experten von RBC haben die Aktien des IT-Riesen IBM auf "Outperform" hochgestuft. Dem folgend ging es für die Titel vorbörslich um fast 2 Prozent nach oben./tih/jha/

