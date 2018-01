IRW-PRESS: SilverCrest Metals Inc.: SilverCrest ernennt Christopher Ritchie zum President und gibt Privatplatzierung sowie die Gewährung von Optionen bekannt

SilverCrest ernennt Christopher Ritchie zum President und gibt Privatplatzierung sowie die Gewährung von Optionen bekannt

TSX-V: SIL | OTCQX: SVCMF Zur sofortigen Veröffentlichung

VANCOUVER, BC - 3. Januar 2018 - SilverCrest Metals Inc. (SilverCrest oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass Christopher Ritchie mit Wirkung ab 1. Januar 2018 zum President des Unternehmens ernannt wurde. Christopher Ritchie berichtet an N. Eric Fier, den Gründer, CEO und Director von SilverCrest. Das Unternehmen hat ferner eine Privatplatzierung mit Christopher Ritchie vereinbart und ihm Aktienoptionen gewährt.

ERNENNUNG ZUM PRESIDENT Christopher Ritchie verfügt über 15-jährige Erfahrung auf den Rohstoff-Kapitalmärkten, unter anderem in den Bereichen Investment Banking, Marketing, Unternehmensstrategie, Network- und Risikomanagement. In den letzten acht Jahren war Chris (über National Bank Financial und Canaccord Genuity) als wichtiger Finanzberater für SilverCrest Mines Inc. und mittlerweile für SilverCrest Metals Inc. tätig. Er spielte bei der Herstellung wichtiger Marktbeziehungen, bei der Beschaffung von Kapital und der strategischen Beratung während der gesamten erfolgreichen Wachstumsphase beider Unternehmen eine entscheidende Rolle. Die vollständige Biografie von Christopher Ritchie kann über die Website des Unternehmens, www.silvercrestmetals.com, abgerufen werden.

N. Eric Fier, CEO, erklärte dazu: Wir freuen uns außerordentlich, dass Chris nun Mitglied unseres Teams bei SilverCrest ist. Chris bringt umfassende Branchenkenntnisse mit, unter anderem Kompetenzen in den Bereichen Finanzierung, Marktwahrnehmung und Investor Relations. Wir fühlen uns durch den zunehmenden Erfolg von SilverCrest bestärkt und möchten Chris mit seinen zusätzlichen Kompetenzen herzlich willkommen heißen. Mit der Erweiterung unseres oberen Managementteams können wir uns weiter auf unsere Arbeiten im Konzessionsgebiet Las Chispas im Norden von Mexiko sowie andere potenzielle Entdeckungen zur Stärkung des langfristigen Wachstums von SilverCrest konzentrieren. Während seiner Tätigkeit bei National Bank Financial und Canaccord Genuity entwickelte Chris eine lang andauernde, verbindliche Partnerschaft mit SilverCrest. Die bedeutende Finanzinvestition, die er heute persönlich tätigt, ist ein Beleg für dieses wachsende Engagement. Ich freue mich sehr, für Chris in seiner neuen Rolle als Mentor zu fungieren.

PRIVATPLATZIERUNG Das Unternehmen hat eine Privatplatzierung mit Christopher Ritchie in Höhe von CAD 749.988 vereinbart; diese besteht aus 451.800 Einheiten zu einem Preis von CAD 1,66 pro Einheit. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant zum Erwerb einer Stammaktie, wobei jeder ganze Warrant zwei Jahre lang zum Kauf einer Stammaktie von SilverCrest zu einem Preis von $ 2,29 berechtigt. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Privatplatzierung als allgemeines Betriebskapital zu verwenden. Die Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Für diese Privatplatzierung ist keine Vermittlungsprovision zu zahlen. Die Privatplatzierung unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die Genehmigungen der Underwriter von SilverCrest für die jüngste Finanzierung des Unternehmens, die am 19. Dezember 2017 abgeschlossen wurde, liegen nunmehr vor. GEWÄHRUNG VON OPTIONEN Im Rahmen seines Aktienoptionsplans hat das Unternehmen Christopher Ritchie Aktienoptionen zum Erwerb von 500.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von $ 1,84 pro Aktie gewährt; die Laufzeit beträgt fünf Jahre und endet am 2. Januar 2023. Die Aktienoptionen können am 2. April 2018, am 2. Juli 2018, am 2. Oktober 2018 und am 2. Januar 2019 zu jeweils 25 % der optionierten Aktien ausgeübt werden und unterliegen den erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. ÜBER SILVERCREST METALS INC. SilverCrest ist ein kanadisches Edelmetallexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (BC). Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Neuentdeckungen, wertschaffenden Akquisitionen und der Produktionsaufnahme in den historischen Edelmetallregionen Mexikos. Der aktuelle Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens liegt auf der historischen Bergbauregion Las Chispas im mexikanischen Bundesstaat Sonora mit ihren hochgradigen Rohstoffvorkommen. SilverCrest ist das erste Unternehmen, das im historischen Projekt Las Chispas erfolgreich Testbohrungen durchgeführt hat und dabei zahlreiche Entdeckungen verbuchen konnte. Das Unternehmen wird von einem mit allen Aspekten des Edelmetallbergbausektors vertrauten Führungsteam geleitet, das Projekte von der Entdeckung über die Finanzierung bis hin zur zeit- und budgetgerechten Errichtung und Produktion betreut. N. Eric Fier, CPG, P.Eng Chief Executive Officer SilverCrest Metals Inc.

--

Weitere Informationen erhalten Sie über: SilverCrest Metals Inc.

Ansprechpartner:-Fred Cooper, Investor Relations

Tel:-+1 (604) 694-1730 Fax:-+1 (604) 357-1313 gebührenfreie Tel:-1-866-691-1730 (Kanada & USA) E-Mail:-info@silvercrestmetals.com Website:-www.silvercrestmetals.com 570 Granville Street, Suite 501 Vancouver, British Columbia V6C 3P1

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41960 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41960&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA82836 31015

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA8283631015

AXC0125 2018-01-03/15:08