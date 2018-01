Mainz (ots) - Woche 01/18



Do., 4.1.



5.30 * ZDF-Morgenmagazin Bitte Änderung beachten: 5.30 - 7.00 Wolf-Christian Ulrich



Bitte streichen: Charlotte Potts



(Änderung bitte auch für Fr., 5.1.2018 beachten.)



Woche 02/18



Sa., 6.1.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



13.45 Rosamunde Pilcher: Über den Wolken



15.10 heute Xpress (VPS 15.15)



15.15 Kerners Köche (VPS 15.20)



16.00 Bares für Rares (VPS 16.05)



(Weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 03/18



Mi., 17.1.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



23.30 ZDFzoom (HD/UT) Der wahre Preis für den perfekten Apfel Film von Norman Laryea und Franziska Wielandt Kamera: Norman Hermann Deutschland 2018



Woche 04/18



Mo., 22.1.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



3.50 ZDFzoom (HD/UT) Der wahre Preis für den perfekten Apfel Film von Norman Laryea und Franziska Wielandt (vom 17.1.2018) Kamera: Norman Hermann Deutschland 2018



Woche 05/18



So., 28.1.



14.00 Neue Folgen kaputt und ... zugenäht! Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Eva Brenner



(Ergänzung bitte auch für So., 11.2.2018, 13.55 Uhr beachten.)



