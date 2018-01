Zusätzlich beinhaltet es Schulungen zu Produkten und zur VdS-verantwortlichen Fachkraft EMA oder zum TÜV-geprüften Sachverständigen für Einbruchschutz. Es ist das umfangsreichste Programm seiner Art und speziell für Errichter, Elektriker, Architekten, Bauträger, Sachversicherer und Kripoberater konzipiert.

Timm Schütz leitet bei Telenot die 18-köpfige Schulungsabteilung - die Know-how-Factory. Diese schult bundesweit mehr als 7.500 Teilnehmer pro Jahr. Neben E-Learning-Kursen und Webinaren bieten Schütz und sein Team knapp 300 Seminare in Städten wie Mannheim, Bielefeld, Hamburg, Berlin, Leipzig, Wien, Graz oder Winterthur in der Schweiz sowie in dem eigens dafür gebauten Schulungszentrum am Hauptsitz im süddeutschen Aalen-Hammerstadt.

Die Aus- und Weiterbildungen sind speziell auf die Teilnehmer zugeschnitten, ...

