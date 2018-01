ROUNDUP: Beschwerde gegen Niki-Insolvenzverfahren in Deutschland

BERLIN/WIEN - Die Beschwerde eines Fluggastportals bei Gericht könnte die Verkaufsvereinbarung für die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki wieder in Frage stellen. Das ist zumindest die Einschätzung des vorläufigen Niki-Insolvenzverwalters Lucas Flöther. Das Internet-Portal Fairplane hatte zuvor die Zuständigkeit des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg beim Insolvenzverfahren für Niki angezweifelt. Es legte beim Gericht Beschwerde gegen die Eröffnung des Verfahrens in Deutschland ein.

Kauf von Moneygram durch Chinesen scheitert an US-Behörden

DALLAS/HANGZHOU - Die Pläne des chinesischen Bezahldienstes Alipay für eine schlagartige internationale Expansion mit dem Kauf des Überweisungs-Spezialisten Moneygram sind am Widerstand der US-Behörden gescheitert. Die Unternehmen bliesen den rund 1,2 Milliarden Dollar schweren Deal ab, nachdem klar wurde, dass er keine Freigabe vom zuständigen Komitee für Auslandsinvestitionen bekommt. Das Scheitern der Übernahme könnte die amerikanischen-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen weiter strapazieren und andere Unternehmen aus China vor Investitionen in den USA abschrecken.

ROUNDUP: Kaufprämien für Elektro-Autos bisher kaum ausgeschöpft

BERLIN/FRANKFURT - Die staatliche Prämie für den Kauf von Elektroautos stößt bei Privatleuten, Firmen und Kommunen insgesamt auf geringes Interesse, auch wenn die Nachfrage in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen ist. In den eineinhalb Jahren seit Einführung der Prämie gingen nur für etwas mehr als zehn Prozent der Gesamtsumme Förderanträge ein, wie "Die Welt" berichtete.

Unfallforscher erklären Emirates zur sichersten Airline des Jahres

HANNOVER - Die Fluggesellschaft Emirates war nach einem Sicherheits-Ranking die sicherste Airlines des vergangenen Jahres. In der vorab veröffentlichten Studie des Hamburger Flugunfallbüros "Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre" (JACDEC) für das Luftfahrtmagazin "Aero International" folgen mit Norwegian Air Shuttle (Norwegen) und der britischen Virgin Atlantic Airways zwei europäische Fluggesellschaften auf den Spitzenplätzen, vor KLM (Niederlande), Easyjet (GB) und FINNAIR (Finnland). Etihad Airways (VAE), Spirit Airlines (USA), Jetstar Airways (Australien) und Air Arabia (VAE) folgen auf den weiteren Plätzen.

ROUNDUP: Ökostrom-Produktion legt 2017 um ein Fünftel zu

MÜNCHEN - Die Produktion klimafreundlichen Ökostroms in Deutschland hat ein neues Allzeithoch erreicht. Nach Berechnungen des Energiekonzerns Eon produzierten Solar-, Wasser- und Windkraftanlagen 2017 rund 154 Milliarden Kilowattstunden Strom, ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Nicht eingerechnet sind dabei Biomasse-Anlagen, die weitere 38 Milliarden Kilowattstunden erzeugten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

GESAMT-ROUNDUP: Erste Warnstreiks in der Metallindustrie - Streit um Arbeitszeit

STUTTGART/BERLIN - Der Tarifkonflikt für die bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie nimmt Fahrt auf. Gestützt auf ein Rechtsgutachten halten die Arbeitgeber wesentliche Teile der IG-Metall-Forderung für nicht rechtmäßig. Die Gewerkschaft lässt sich davon aber nicht beeindrucken und startet kurz nach Ablauf der Friedenspflicht erste Warnstreiks. Weitaus größere Aktionen mit tausenden Teilnehmern sind für die kommende Woche geplant. Zu einer Kundgebung bei der Volkswagen -Tochter Porsche werden am Donnerstagvormittag mehr als 1000 Teilnehmer erwartet, wie eine Sprecherin der örtlichen Verwaltungsstelle Stuttgart am Mittwoch mitteilte. Gesamtbetriebsratschef Uwe Hück wolle über den Stand der Tarifgespräche informieren. Außerdem solle der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden.

Akzo Nobel treibt Trennungsprozess für Spezialchemie voran

AMSTERDAM - Der Chemiekonzern Akzo Nobel treibt die Verselbstständigung seines Spezialchemiegeschäfts voran. So benannte das Unternehmen nun einen Finanzvorstand für die Sparte. Renier Vree soll diesen Posten übernehmen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Vree kommt vom niederländischen Projektmanager Arcadis.

Sportartikelhersteller setzen auf deutsche WM-Elf

NÜRNBERG - Im neuen Jahr hoffen die Sportartikelhersteller wieder auf den Umsatzgiganten Fußball. Vor allem ein erfolgreiches Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland dürfte den Gewinn antreiben, wie Branchenvertreter meinen. Der Sprecher des Einkaufsverbunds Intersport, Michael Steinhauser, verwies auf die Folgen des WM-Siegs 2014. Damals habe es dank der Verkäufe des Deutschland-Trikots mit dem vierten Meisterstern noch einmal einen deutlichen Schub gegeben.

Verbraucherschützer kritisieren Kosten bei Riester-Rente

BERLIN - Riestern ist Verbraucherschützern zufolge häufig zu teuer. Von wenigen Ausnahmen abgesehen würden Produkte angeboten, "die die Erwartungen der Politik an kosteneffiziente Angebote zur kapitalgedeckten Altersvorsorge nicht erfüllen", kritisierte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Die Experten hatten 18 Produkte - klassische Rentenversicherungen und fondsgebundene Modelle - mit unterschiedlichen Laufzeiten unter die Lupe genommen.

Spannungen zwischen Ankara und Nikosia wegen Erdgas-Suche

NIKOSIA - Die Präsenz eines zyprischen und eines türkischen Forschungsschiffes östlich und nördlich von Zypern führt zu Spannungen zwischen der Republik Zypern und der Türkei. Das von der Republik Zypern und der Energieunternehmen Eni (Italien) und Total (Frankreich) gemietete Schiff "Saipem 12000" führt seit Sonntag Bohrungen auf der Suche nach Erdgas rund 60 Seemeilen südwestlich der zyprischen Hafenstadt Paphos durch. Die Türkei hatte dies in den vergangenen Tagen kritisiert und ein eigenes Schiff (die "Barbaros Hayreddin Pasha") zu Forschungen im Meer nördlich von Zypern geschickt. Gleichzeitig kündigte Ankara umfangreiche Manöver in internationalen Gewässern südlich von Zypern in den kommenden Tagen an.

