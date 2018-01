FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Mit Einführung des MIFID-Regelwerks am 3. Januar sind neue Schwellen für die kleinstmöglichen Preisänderungen wirksam geworden. Dies erforderte u.a. die Löschung aller offenen Orders zum Jahreswechsel.

3. Januar 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Am 3. Januar ist in Deutschland ein umfangreiches Regelwerk für die Finanzbranche in Kraft getreten, bekannt unter dem Kürzel MiFID II. Diese Richtlinie betrifft auch die bis dahin gültigen Tickgrößen Ihrer Orders für Aktien und aktienähnliche Papiere sowie ETFs und ETPs. Als Tickgröße bezeichnet man die kleinstmögliche Preisänderung eines Wertpapierkurses.

Die Tickgröße wird im neuen Regelwerk für jedes Wertpapier durch eine Kombination aus der durchschnittlichen Anzahl an Trades pro Tag auf dem liquidesten Marktplatz und dem Preisniveau der Order festgelegt. Basis für die Anzahl an Transaktionen ist das vergangene Jahr. Sie wird den Marktplatzbetreibern von den Regulierungsbehörden zur Verfügung gestellt.

Für die Marktplätze Xetra und dem Frankfurter Parketthandel sind mit Jahreswechsel die Tickgrößen aller Wertpapiere an die neue Richtlinie angepasst worden. Die Änderung der kleinst möglichen Preisänderung betraf die überwiegende Mehrheit der rund 2.300 in Frankfurt und auf Xetra gehandelten Aktien und Indextracker.

Da eine signifikante Anzahl an Aufträgen in den Orderbüchern dieser beiden Marktplätze nicht den neuen Regeln entsprochen hätte, hat die Deutsche Börse alle offenen Orders nach Handelsschluss am 29. Dezember gelöscht.

Die Handelsteilnehmer, also auch die depotführenden Banken, sind Ende November und Anfang Dezember über dieses Vorgehen informiert worden, um diese Information auch an ihre Kunden weiterzugeben.

Weitere Details zu MIFID II stehen auf deutsche-boerse.com.

In der Finanzpresse gibt es zudem ausführliche Erklärungen zu den Auswirkungen auf Anlageberatung und den Vertrieb von Finanzprodukten.

3. Januar 2018, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

AXC0131 2018-01-03/15:22