DGAP-News: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH / Schlagwort(e): Fonds HANSAINVEST übernimmt Administration für den MF INVEST Best Select 03.01.2018 / 15:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Hamburg, 3. Januar 2018 - Die MF INVEST GmbH aus Viechtach hat die Verwaltung ihres Fonds MF INVEST Best Select (WKN DWS6MF) mit Beginn des Jahres 2018 auf die Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH übertragen. "Wir haben uns für die HANSAINVEST entschieden, da die Betreuung im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern sehr persönlich und individuell ist. Unsere Wünsche wurden prompt umgesetzt und auch die über reine Service-KVG-Dienstleistungen hinausgehenden Services wie beispielsweise die Pressebetreuung haben uns letztendlich überzeugt", sagt Martin Fischl, Geschäftsführer der MF INVEST GmbH.

Der im September 2015 aufgelegte Mischfonds MF INVEST Best Select investiert in unterschiedliche Anlageklassen wie Aktienfonds, gemischte Wertpapierfonds, Rentenfonds und rohstoffbezogene Fonds sowie Einzeltitel und Währungen. Das Fondsmanagement kombiniert Wachstumschancen von risikobehafteten Anlageklassen mit vergleichsweise sicheren Anlagen. Dazu analysieren die Experten sowohl Anlageklassen als auch Anlageinstrumente, um zu bestimmen, welche Anlageform der Marktsituation gerecht wird. Anhand von Stresstests wird zudem das Risiko überwacht und die erwartete Veränderung des Anteilpreises in Abhängigkeit von Marktbewegungen ermittelt. Gleichzeitig soll durch die vorhandene Flexibilität eine breite Risikostreuung erzielt werden. "Aktienmärkte laufen zwar gerade gefühlt nur in eine Richtung. Aber die Vergangenheit zeigt, dass die Märkte turbulenter geworden sind und Aktien auch Verluste bescheren können. Eine flexible Anlage sollte daher alle Optionen nutzen, die das Anlageuniversum bietet, und kurzfristig auf jede Marktlage reagieren können", sagt Fischl.

Über HANSAINVEST Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen.

Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von knapp 120 Mitarbeitern in über 155 Publikums- und mehr als 65 Spezialfonds Vermögenswerte von mehr als 30 Milliarden Euro administriert. Von den Lesern des Private Bankers wurde die HANSAINVEST im Jahr 2016 bereits zum dritten Mal in Folge zur "Besten Service-KVG" Deutschlands gewählt. (Stand der Daten: 30.09.2017).

www.hansainvest.de

Über MF INVEST Die MF INVEST GmbH ist spezialisiert auf die Verwaltung von Vermögen und wurde im Jahr 2015 gegründet. Geschäftsführer und Gründer ist Martin Fischl, der auch Initiator des MF INVEST Best Select ist. Fischl verfügt als Spezialist für Kapitalanlagen über 25 Jahre Erfahrung und verwaltet insgesamt mehr als 30 Millionen Euro für seine Kunden.

www.mf-invest.de

Presseanfragen: Dirk Wechmann * Marketing & Corporate Communications Kapstadtring 8 * D - 22297 Hamburg * Telefon + 49 40 300 57-62 92 dirk.wechmann@hansainvest.de

Martin Fischl * MF INVEST GmbH Mönchshofstraße 17 * D - 94234 Viechtach * Telefon +49 9942 - 94 95 065

martin.fischl@mf-invest.de

