Der GBP/USD baut seine Abwärtskorrektur unter dem Druck von Gewinnmitnahmen aus und so wurde ein neues Tagestief um 1,3560 gebildet. Die bullish Dynamik des Paares kam zum Erliegen, was am Mittwoch zu moderaten Gewinnmitnahmen führt. Der Anstieg der US-Dollar Nachfrage begünstigt ebenfalls die Abwärtskorrektur vom 3,5 Monatshoch, welches über 1,3600 ...

