2017 gab es so wenige tödliche Flugzeugunglücke wie noch nie in der kommerziellen Luftfahrt. Nun haben Unfallforscher die sicherste Airline der Welt gekürt. Airlines vom Golf landen dabei deutlich vor Lufthansa und Co.

Die Fluggesellschaft Emirates war nach einem Sicherheits-Ranking die sicherste Airlines des vergangenen Jahres. In der vorab veröffentlichten Studie des Hamburger Flugunfallbüros "Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre" (Jacdec) für das Luftfahrtmagazin "Aero International" folgen mit Norwegian Air Shuttle (Norwegen) und der britischen Virgin Atlantic Airways zwei europäische Fluggesellschaften auf den Spitzenplätzen, vor KLM (Niederlande), Easyjet (GB) und Finnair (Finnland). Etihad Airways (VAE), Spirit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...