Bis zu 40.000 afrikanische Flüchtlinge sollen nach Plan aus Israel abgeschoben werden. Dies hat das Kabinett am Mittwoch in Jerusalem abgesegnet. Wer nicht ausreisen will, muss in Israel mit schweren Folgen rechnen.

Israel will bis zu 40.000 afrikanische Flüchtlinge zur Ausreise bewegen - oder abschieben. Einen entsprechenden Plan hat das Kabinett am Mittwoch in Jerusalem abgesegnet, wie das Innenministerium bestätigte. Israel betrachtet die vor allem aus Eritrea und dem Sudan stammenden Flüchtlinge als illegale Einwanderer. Asylanträge werden nur in extrem seltenen Fällen gebilligt.

"Die Eindringlinge haben eine klare Wahl - mit uns kooperieren und freiwillig gehen", ...

