DGAP-News: Biocrates Life Sciences AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Finanzierung BIOCRATES Life Sciences AG übernimmt Metanomics Health GmbH und baut führende Stellung für Metabolomics und Krankheitsfrüherkennung aus 03.01.2018 / 15:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Innsbruck, Österreich - 3. Januar 2018 - BIOCRATES Life Sciences AG, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Targeted Metabolomics, gab heute die Übernahme von Metanomics Health GmbH bekannt. Metanomics Health ist ein Unternehmen in Berlin, welches auf die Entwicklung von Biomarkern und Servicedienstleistungen im Bereich Metabolomics spezialisiert ist. Gleichzeitig schließt BIOCRATES eine Finanzierungsrunde zur Absicherung des geplanten Wachstums ab. Die BASF Plant Science GmbH, der ehemalige Eigentümer der Metanomics Health GmbH, behält eine Minderheitsbeteiligung an der BIOCRATES Life Sciences AG. Die komplementären Fähigkeiten und Technologien der vereinigten Unternehmen ermöglichen BIOCRATES, den schnell wachsenden Metabolomics-Markt als Komplettanbieter mit Fokus auf Healthcare und pharmazeutischen Applikationen zu bedienen. Die beiden Unternehmen verfügen gemeinsam über langjährige Forschungserfahrung in Metabolomics, welche die Entwicklung, Zulassung und Vermarktung neuer Diagnostika umfasst. Zusammen streben die Unternehmen die Markführerschaft bei der Frühdiagnose von Krankheiten an.

"Gemeinsam verfügen BIOCRATES und Metanomics Health über das breiteste Technologie- und Produktportfolio der Industrie. Unsere Erfahrung mit zielgerichteten Metabolomics-Profilierungen, kundenspezifischen Assays, zielgerichteten Screening Kits und umfassender Datenauswertung ermöglicht die Erstellung umfassender metabolischer Phänotypisierungen (deep metabolic phenotyping). Darüber hinaus sind wir nach dem Merger in der Lage, Kits sowohl für Diagnostika als auch begleitendende Diagnostika zu entwickeln," sagte BIOCRATES' Vorstandsvorsitzender Dr. Wulf Fischer-Knuppertz. "Wir freuen uns darauf, unser Angebot im Life-Science-Markt weiter zu entwickeln und auszubauen. Der Abschluss der Finanzierungsrunde und die Akquisition ermöglichen uns eine schnelle Erweiterung unseres Service- und Produktangebotes durch beschleunigte Kit-Entwicklung und regionale Vertriebsexpansion."

BIOCRATES ist weltweit das einzige Unternehmen, das Metabolomics-Kits anbietet, mit denen in einem Test im Multiplex-Verfahren gleichzeitig bis zu 400 Metaboliten quantifiziert werden können. Diese Produkte sind die Basis für mehr als 800 wissenschaftliche Publikationen und werden in über 100 Massenspektroskopie-Laboren weltweit eingesetzt. Metanomics Health trägt ein umfangreiches Portfolio an neuen, Metabolit-basierten Biomarkern im Bereich onkologischer und kardiologischer Diagnostik mit hohem medizinischen Bedarf sowie eine starke technische Service-Basis für Global Metabolomic Profiling bei.

Dr. Tim Bölke, der Metanomics Health weiter als Managing Director in Berlin leiten wird und das Management-Team von BIOCRATES als Chief Medical Officer ergänzt, kommentierte: "Metabolomics hat das Potenzial für eine neue Dimension in der Präzisionsmedizin und Patientenstratifizierung sowie zur Beschleunigung und Verbesserung der Medikamenten-Entwicklungsprozesse. Wir freuen uns darauf, mit der Ausweitung unserer Dienstleistungen und Produkte die Prognose und Diagnose in Bereichen mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf zu verbessern und somit zu früheren und besseren Therapien beizutragen."

BASF Plant Science GmbH, MIG Fonds und GA Asset Fund GmbH & Co. KG (GAF) beteiligten sich an der Finanzierungsrunde.

Über Metabolomics Metabolomics ist die umfassende Analyse von endogenen und exogenen kleinen Molekülen wie Lipiden oder Aminosäuren, den sogenannten Metaboliten. In den letzten Jahren wurden spezifische Muster von Metaboliten als essentielle Biomarker in der pharmazeutischen und klinischen Forschung etabliert. Diese Signaturen erlauben Forschern ein besseres Verständnis, wie genetische Veranlagungen im Zusammenhang mit Lifestyle und Umweltfaktoren unsere Gesundheit und Reaktionen auf Therapien beeinflussen. Metabolomics ist eine wichtige Technologie, die zunehmend in der Life Science-Forschung eingesetzt wird und die das Potenzial hat, maßgeblich zur allgemeinen Gesundheits- und Präzisionsmedizin beizutragen.

Über Metanomics Health GmbH Metanomics Health GmbH ist ein Healthcare-Unternehmen mit Sitz in Berlin, spezialisiert auf das modernste Profiling von Metaboliten. Das Unternehmen liefert hoch robuste und reproduzierbare Analysen der Stoffwechselwege von Metaboliten und deren Veränderung infolge von Krankheit, pharmazeutischen Interventionen und Ernährung. Die Leistungen der Metanomics Health umfassen detaillierte statistische Auswertungen, eigene spezifische Bioinformatik-Methoden zur biomedizinischen Experten-Interpretation der Wirkungsmechanismen sowie Ziele für neue Medikamente und deren Abschätzung zur Medikamentensicherheit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Über BIOCRATES Life Sciences AG BIOCRATES Life Sciences AG wurde 2002 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der zielgerichteten Metabolomics. Das Unternehmen liefert einzigartige Lösungen für die quantitative and qualitäts-kontrollierte Bestimmung von mehr als 400 endogenen Metaboliten über Kits und die quantitative Bestimmung von mehr als 800 Metaboliten als Auftrags-Service. BIOCRATES ist ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in Innsbruck und einer Tochtergesellschaft in den USA. Während seiner Entwicklung von einem akademischen Spin-off zum Metabolomics-Unternehmen wurde BIOCRATES von führenden Finanz- und strategischen Investoren einschließlich MIG Fonds und Bionorica S.E. unterstützt. Für mehr Informationen besuchen Sie uns gerne auf www.biocrates.com oder folgen Sie uns über LinkedIn.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

BIOCRATES Life Sciences AG Dr. Wulf Fischer-Knuppertz, CEO T +43 512 57 98 23 E office@biocrates.com Metanomics Health GmbH Dr. Tim Bölke, Managing Director und CMO T +49 30 34807-410 E info@metanomics-health.com

MC Services AG Dr. Claudia Gutjahr-Löser, Managing Director

T +49 89 210228-0 E claudia.gutjahr@mc-services.eu

