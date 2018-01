Hannover - Die Notenbanker der Bank of Japan dürften auch im Jahr 2018 im Fokus des Devisenmarktes im Land der aufgehenden Sonne stehen, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum USD/JPY (ISIN XC0009659910/ WKN 965262). Vor dem Hintergrund der Kombination eines durchaus ansehnlichen Wachstums und einer gleichzeitig eher schwächelnden Teuerungsrate fernab des 2,0%-Inflationsziels dürften die geldpolitischen Entscheidungsträger in Tokio an ihrem äußerst expansiven Kurs festhalten.

