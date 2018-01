NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat IBM von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 160 auf 180 US-Dollar angehoben. Analyst Amit Daryanani begründete die bessere Einschätzung der Aktie des IT-Konzerns in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit gleich mehreren Faktoren. Dazu zählt der Experte einen besseren Nachfragezyklus nach Großrechnern, vorteilhafte Währungseffekte und eine attraktive Bewertung./tih/la

Datum der Analyse: 03.01.2018

