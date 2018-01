Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder wird nicht zur Klausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag nach Kloster Seeon kommen. Er komme "extra nicht", berichtet die "Welt" unter Berufung auf Parteikreise.

Ein Sprecher Söders bestätigte die Entscheidung, so die Zeitung. Die Klausur beginnt am Donnerstag und dauert bis einschließlich Samstag. Angegeben werden vor allem formale Gründe. Söder soll demnach erst bei der Klausur der Landtagsfraktion ab 15. Januar in Kloster Banz erscheinen.

Die CSU-Abgeordneten im Landtag sollen Söder nach bisherigen Plänen im Frühjahr zum bayerischen Ministerpräsidenten wählen. Da wäre es unpassend gewesen, wenn Söder zuvor den Bundestagsabgeordneten einen Besuch abgestattet hätte, hieß es.