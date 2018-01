Der deutsche Küchenbauer Alno steckt seit Langem in der Krise. Jetzt will das Unternehmen aus der Insolvenz zurückkommen. Im ersten Interview spricht Alno-Geschäftsführer Andreas Sandmann darüber, wie das klappen soll.

Herr Sandmann, Alno steckt schon seit 20 Jahren in der Krise. Es gab Umstrukturierungen und Sparprogramme. Trotzdem ist Alno nicht in die Gewinnzone gekommen. Warum soll sich das nun ändern?Andreas Sandmann: Es hat sicherlich einige Sparmaßnahmen gegeben. An der Struktur hat sich aber nie etwas geändert. Alno wurde geführt wie ein internationaler Konzern mit einer großen Verwaltung, verschiedenen Produktionsstandorten und Marken, die teilweise miteinander konkurriert haben. Das gibt es nicht mehr. Alno bewegt sich künftig wie ein Mittelständler.

Was heißt das konkret?Ein Beispiel: Am Hauptsitz in Pfullendorf wurden auch Küchen unserer Tochter Piatti produziert. Der Standort war dafür aber eigentlich gar nicht gerüstet. Es musste eine neue Plattform aufgebaut werden. Zum Schluss hatten wir vier unterschiedliche Plattformen und keine war ausgelastet. Künftig wird es nur noch einen Typ Küchen geben, der auf einer Plattform gebaut wird. Und dann schauen sie sich mal den Verwaltungsapparat an. Es gab vier Gebäude mit Einzelbüros. Wenn es etwas zu besprechen gab, haben sich die Mitarbeiter Mails geschickt. Das war der Hauptsitz eines Konzerns, nicht der eines Mittelständlers. Wir ziehen jetzt alle zusammen in ein Gebäude. Wir starten dort, wo der Erfolg der Marke ...

