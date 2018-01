Der Übergang vom Entwickler in der klinischen Phase zum Hersteller in der kommerziellen Phase ist nicht einfach. Das richtige Team zusammenzustellen, kann teuer sein, die Verhandlungen über die Kostenerstattung mit den Versicherern können schwierig sein, und Ärzte davon zu überzeugen, neue Medikamente zu verschreiben, kann schwierig sein.



Im Jahr 2018 werden wir herausfinden, ob Flexion Therapeutics (WKN:A1XEDR ), La Jolla Pharmaceutical (WKN:A1XB6B) und Portola Pharmaceuticals (WKN:A1T9FK) diese Hindernisse überwinden können.

Knieschmerzen

Der weit verbreitete Einsatz von Opioiden bei Patienten, die unter chronischen Schmerzen leiden, hat dazu geführt, dass die Gesundheitsversorger mit Spannung neue Behandlungsmöglichkeiten erwarten, die den Bedarf an Schmerzmitteln wie Oxycodon reduzieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...