Zum amerikanischen Börsenstart am Mittwoch legen die großen Indizes zu. Im Laufe des Tages wird die Bekanntgabe des ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie für Dezember erwartet - ebenso wie ein Fed-Protokoll.

Die Aussicht auf eine Belebung der Weltwirtschaft hat die US-Börsen am Mittwoch weiter angetrieben. Händler verwiesen auf mehrere Umfragen aus Industrieländern, die auf eine Verfestigung des Aufschwungs hindeuteten und bislang noch zurückhaltende Investoren zu Käufen ermutigten. Wie schon am Dienstag legten Technologie-Werte erneut zu. Papiere des Chipherstellers Nvidia stiegen um 2,7 Prozent, die von AMD um sieben Prozent. "Wir hatten einen starken Start (in das neue Jahr) und das wird sich in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...