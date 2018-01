HERNDON (dpa-AFX) - Die VW -Tochter Audi hat auch im letzten Monat des abgelaufenen Jahren in den USA deutlich mehr verkaufen können. Im Dezember stieg der Absatz gegenüber dem Vorjahresmonat um knapp ein Sechstel auf 26 977 Autos, wie das Unternehmen am Mittwoch am US-Sitz in Herndon (Virginia) mitteilte.

Aufs Jahr gesehen haben die Ingolstädter damit in den Staaten ein Plus von 7,8 Prozent auf 226 511 Fahrzeuge verzeichnet. Gut läuft es weiter mit den bei US-Autokäufern besonders beliebten Stadtgeländewagen (SUVs), die 2017 mit 51 Prozent mehr als die Hälfte der verkauften Wagen ausmachten./men/jha/

