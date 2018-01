Am Mittwochnachmittag ist ein toter Mann aus dem Main im Bereich der Schleuse Erlabrunn geborgen worden. Dabei handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen vermissten 71-Jährigen aus Würzburg, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Mann hatte ein Seniorenheim in Würzburg am Dienstagabend verlassen und war seitdem spurlos verschwunden. Die Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben, sind noch unklar, so die Beamten. Hinweise auf eine Straftat gibt es jedoch nicht.