FRANKFURT (Dow Jones)--Während sich die Indizes an der Wall Street zu neuen Rekorden aufmachen, geht es an den Börsen in Europa allenfalls zaghaft nach oben. In den USA verleiht die Senkung der Steuersätze den Börsen Auftrieb, wogegen in Deutschland die Finanzmärkte mit neuen Vorschriften zu kämpfen haben. Denn ab dem heutigen Tag beginnt die Umsetzung der Mifid-2-Regularien. "Das ist die größte Änderung der Rahmenbedingungen in den vergangenen 20 Jahren", sagt ein Händler dazu.

Bei vielen Marktteilnehmern stehe nur die Umsetzung dieses Regelwerks und die Einbindung in den täglichen Arbeitsablauf im Mittelpunkt, alles andere gerate in den Schatten. Unter anderem gelten an der Börse nun neue Tickgrößen. Dabei geht es um den Geld-Brief-Spread, zu dem die Aktien gehandelt werden. In der Regel soll dieser nun weiter sein. Ob sich dies positiv für die Marktteilnehmer und Investoren auswirkt, wird momentan an der Börse noch diskutiert.

Unterstützung bekommen die Börsen in Europa vom Euro, der zur Wochenmitte etwas leichter tendiert. Teilnehmer verweisen in diesem Zusammenhang auf die Veröffentlichung des Protokolls der Dezember-Sitzung der US-Notenbank am Abend, die dem Greenback etwas Rückendeckung liefern könnte. Der Euro-Stoxx-50 legt am Nachmittag um 0,4 Prozent auf 3.503 Punkte zu, der DAX zieht um 0,7 Prozent auf 12.967 Zähler an.

Next treibt britische Einzelhandelswerte

Die Aktie des britischen Einzelhandelskonzerns Next reagiert mit einem Plus von 6,7 Prozent auf das besser als erwartet gelaufene Weihnachtsgeschäft und die Prognoseerhöhung für 2018. Der Handelskonzern hat die mittlere Unternehmensprognose für den Vorsteuergewinn im Geschäftsjahr 2018 um etwa 1 Prozent angehoben. Nach Meinung der Analysten von Investec ist das Unternehmen auf dem Weg, die Prognose zu erreichen, sie gehen aber nur von kleinen Änderungen bei den Konsenserwartungen aus. Im Fahrwasser geht es für Marks & Spencer um 1,2 Prozent nach oben und für Sainsbury um 1,1 Prozent.

Marktführer IG Group niedrig bewertet

Die Analysten der Citigroup sind bullisch für die Aktie der britischen IG Group. Die Aktie habe auf die zu erwartende regulatorische Einschränkung im CFD-Geschäft mit einem massiven Kursverlust reagiert. Die Analysten der Citi erwarten, dass die neue Regelung der britischen Financial Conduct Authority einen Effekt von weniger als 10 Prozent auf die Einnahmen des Geschäftsjahres 2017 haben. Am Vortag wurde die Aktie nur noch mit dem 15,6-fachen des erwarteten 2019er Gewinns gehandelt, bei einer Dividendenrendite von 5 Prozent. Dem weltweit führenden CFD-Händler billigen die Analysten höhere Multiples zu. Als Kursziel nennt Citi nun 920 Pence, an der Börse legt die Aktie um 6,1 Prozent auf 774 Pence zu.

Altice bauen in Paris ihre Gewinne weiter aus und legen 6,8 Prozent zu. Der Telekombetreiber profitiert damit von einer positiven Aufnahme seiner Kooperation mit der französischen Mediengruppe M6. Altice-SFR will künftig die Kanäle und Dienste von M6 verbreiten. Finanzielle Details wurden jedoch nicht genannt. Abonnenten von SFR sollen auf die Inhalte von M6 ab Jahresbeginn zugreifen können.

Gut kommen die Angaben zum Neugeschäft bei Grenke im Jahr 2017 an. Mit über 24 Prozent Plus legte das Leasing- und Factoring-Neugeschäft im Jahresverlauf stärker als vom Markt erwartet zu. Die hauseigene Prognose von 16 bis 21 Prozent Zuwachs wurde zudem weit übertroffen. Die Entwicklung im vierten Quartal beschleunigte sich sogar auf 27,5 Prozent. Gut sei auch der weitere Anstieg der Profitabilität im Neugeschäft. Die Titel steigen im SDAX um 6,8 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.505,63 0,44 15,44 0,05 Stoxx-50 3.176,02 0,30 9,36 -0,06 DAX 12.978,15 0,83 106,76 0,47 MDAX 26.406,79 1,10 286,58 0,79 TecDAX 2.595,22 1,58 40,31 2,62 SDAX 12.056,71 1,08 128,89 1,43 FTSE 7.668,46 0,27 20,36 -0,25 CAC 5.322,54 0,64 33,94 0,19 Bund-Future 161,70 0,37 -0,05 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.20 Uhr Di, 17.23 Uhr % YTD EUR/USD 1,2018 -0,16% 1,2037 1,2053 +0,0% EUR/JPY 134,85 -0,33% 135,30 135,19 -0,3% EUR/CHF 1,1748 +0,31% 1,1712 1,1707 +0,3% EUR/GBP 0,8880 +0,26% 0,8858 1,1273 -0,1% USD/JPY 112,20 -0,17% 112,38 112,17 -0,4% GBP/USD 1,3533 -0,41% 1,3589 1,3586 +0,2% Bitcoin BTC/USD 15.100,31 +0,77% 15.593,34 13.954,13 5,13 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,99 60,37 +1,0% 0,62 +0,9% Brent/ICE 67,09 66,57 +0,8% 0,52 +0,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.317,50 1.318,05 -0,0% -0,55 +1,1% Silber (Spot) 17,18 17,18 +0,0% +0,00 +1,5% Platin (Spot) 953,65 945,00 +0,9% +8,65 +2,6% Kupfer-Future 3,24 3,27 -0,8% -0,03 -1,5% ===

January 03, 2018 09:59 ET (14:59 GMT)

