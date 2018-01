Der süddeutsche Projektierer hat die Photovoltaik-Anlage der Spedition Nuss um weitere 486 Megawatt Leistung vergrößert. Dabei mussten auch die alten Anlagen modernisiert und neu zertifiziert werden.Die Spedition Nuss in Wörth am Rhein hat eine neue Photovoltaik-Anlage mit 486 Kilowatt Leistung in Betrieb genommen. Der Energiedienstleister Wirsol errichtete die Anlage innerhalb von drei Wochen, wie das Unternehmen diese Woche mitteilte. Fast 1800 Photovoltaik-Module verbaute Wirsol auf dem Dach der Spedition, rund 490 Megawattstunden Strom sollen diese pro Jahr produzieren. Die Herausforderung ...

