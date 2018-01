LiCo Energy Metals hat wieder gute Bohrergebnisse von seinem Teledyne-Projekt in Ontario vermeldet. Zudem passen die Ergebnisse zu den historischen Daten der früheren Kobalt-Silber-Mine.

Alle bisherigen Löcher weisen Mineralisierung auf

LiCo Energy Metals hat 2017 sein Bohrprogramm auf den beiden benachbarten Kobalt-Projekten Teledyne und Glencore-Bucke mit Macht vorangetrieben. Insgesamt wurden auf beiden Liegenschaften 32 Löcher mit 4.100 Bohrmetern niedergebracht. Die bisherigen Ergebnisse aus dem im Spätherbst abgeschlossenen Programm fielen sehr gut aus (siehe Details). In allen Löchern wurde eine belastbare Kobalt-Mineralisierung festgestellt, die über 0,5 Prozent lag. Und das gilt auch für die beiden Bohrlöcher, deren Ergebnisse nun zum Jahresauftakt veröffentlicht wurden. So kam man bei Bohrloch TE17-02 auf 0,95% Kobalt über 1,9 Meter in einer Tiefe ab 143 Metern, inklusive eines 0,60 Meter langen Abschnitts mit 2,58 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...