FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rekordjagd an den US-Börsen hat am Mittwoch auch dem deutschen Aktienmarkt Schwung gegeben. Der Dax baute seine Gewinne aus: Der wichtigste hiesige Aktienindex überwand wieder die viel beachtete Marke von 13 000 Punkten und notierte am Nachmittag 1,01 Prozent im Plus bei 13 001,41 Punkten. Derweil knackte der Technologiewerte-Index TecDax erstmals seit dem Jahr 2001 die Marke von 2600 Zählern und gewann zuletzt noch 1,67 Prozent auf 2597,68 Zähler.

In den USA schafften es mit dem Dow Jones Industrial , dem S&P 500 , dem Nasdaq Composite und dem Nasdaq 100 die wichtigsten Börsenindizes des Landes auf Bestmarken./gl/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275

AXC0151 2018-01-03/16:44