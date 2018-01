Zürich (ots) - Der neue Schweizer Wirtschaftssender, CNN Money

Switzerland, gehört zu 20 Prozent einer Industriefamilie aus

Bangladesch. Dies schreibt die «Handelszeitung» in ihrer neusten

Ausgabe. So hält Ron Haque Sikder 200 der 1000 ausgegebenen Aktien am

englischsprachigen TV-Sender mit Sitz in Lausanne. Sikder ist der

Sohn eines ¬Industriepatrons namens Zainul Haque Sikder aus

Bangladesch. Dessen Sikder Group mit Sitz in der Hauptstadt Dhaka

betreibt als Industriekonglomerat Textilfabriken, Kraftwerke, Banken

und Häfen im südasiatischen Land.



CNN Money Switzerland bestätigt, dass die Sikder-Familie eine

Minderheitsbeteiligung erworben habe, weil sie sehr an der «neuen

digitalen Medienplattform» interessiert sei. Mit CNN Money

Switzerland sei die Familie im Gespräch, die Medienplattform «in

anderen ausgewählten Märkten zu duplizieren». Konkret soll der

Schweizer Wirtschaftssender bald schon mit Ablegern in Asien, und

eventuell auch Lateinamerika, über die Mattscheibe flimmern.



