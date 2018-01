München (ots) -



Das Wissensquiz vom 8. bis 12. Januar 2018, um 18:00 Uhr im Ersten



Als Bürgermeister und Hoteldirektor begeistern sie in der Serie "Rote Rosen" seit Jahren ihre Fans. Bei "Wer weiß denn sowas?" treten die Schauspieler Gerry Hungbauer und Hermann Toelcke am Dienstag zum amüsanten Rateduell gegeneinander an.



Bereits am Montag treffen die Spaßvögel Mike Krüger und Bernd Stelter zum lustigen Rätseln über die richtigen Antworten aufeinander. Wer den besseren Aufschlag beim Raten hat, zeigt sich, wenn die Tennislegenden Michael Stich und Thomas Muster am Mittwoch zum kniffligen Antwortraten antreten?



Am Donnerstag raten der Kölner "Tatort"-Star Dietmar Bär und GZSZ-Schauspieler Felix von Jascheroff um die Wette. Moderatorin Marijke Amado und der Magier Hans Klok bestreiten am Freitag ein rein niederländisches Duell. Und gleich im Anschluss kämpfen die Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton an der Seite von Box-Legende Henry Maske und dem Kabarettisten Werner Schneyder darum, möglichst viel Geld für ihre Unterstützer im Publikum zu erspielen. Dazu müssen sie die richtigen Antworten auf Fragen, wie diese erraten:



Eine medizinische Studie aus dem Jahr 2013 ergab, dass Cola ...?



a) Zahnfüllungen aus Zement in 20 Minuten auflösen kann b) unerwünschte Körperbehaarung zu 60 Prozent reduzieren kann c) in 90 Prozent aller Fälle Magensteine auflösen kann



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 8. bis 12. Januar 2018 im Überblick:



Montag, 8. Januar - die Komiker Mike Krüger und Bernd Stelter Dienstag, 9. Januar - die "Rote Rosen"-Stars Gerry Hungbauer und Hermann Toelcke Mittwoch, 10. Januar - die Tennis-Legenden Michael Stich und Thomas Muster Donnerstag, 11. Januar - die Schauspieler Dietmar Bär und Felix von Jascheroff Freitag, 12. Januar - die Moderatorin Marijke Amado und der Magier Hans Klok, sowie die Box-Legende Henry Maske und der Kabarettist Werner Schneyder



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/werweissdennsowas



