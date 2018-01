NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktien haben sich auch am zweiten Tag des neuen Börsenjahres zu Rekordhöhen aufgeschwungen. Sowohl der Dow Jones Index als auch der marktbreite S&P 500 und der Technologie-Index Nasdaq 100 stiegen am Mittwoch im frühen Handel auf Bestmarken. Von dem am Abend anstehenden Fed-Protokoll dürfte Beobachtern zufolge kaum Gegenwind für Aktien ausgehen. Von der Konjunktur kommt weiter Rückenwind: Die Stimmung in der US-Industrie hatte sich im Dezember überraschend aufgehellt.

Der Dow Jones Index stieg zuletzt um 0,32 Prozent auf 24 902,56 Punkte. Das nächste Ziel für den Index ist nun die runde Marke von 25 000 Punkten. Der breiter aufgestellte S&P 500 legte um 0,47 Prozent auf 2708,37 Punkte zu. Der Nasdaq 100 rückte um 0,73 Prozent auf 6560,79 Punkte vor.

Die Anleger hielten sich also vor der Veröffentlichung des Protokolls der Sitzung der US-Notenbank von Mitte Dezember nicht zurück. "Die Fed hält an ihrer Sichtweise fest, dass das starke Wachstum und der enge Arbeitsmarkt letztlich doch zu einem Anstieg der Inflation führen werden, was weitere Zinsschritte rechtfertigt", sagte Antje Praefcke von der Commerzbank. Andere Erkenntnisse werde das Protokoll wohl kaum liefern. Problematisch werde es wohl erst, so Praefcke, wenn die Preise in den USA stark steigen.

Auch im neuen Jahr dreht sich zudem das Übernahme- und Fusionskarussel munter weiter: Der im S&P-500-Index enthaltene Versorger Dominion Energy will das Energieunternehmen Scana schlucken. Geboten werden 55,35 US-Dollar je Scana-Aktie, was einer mehr als 40-prozentigen Prämie auf den Vortags-Schlusskurs von 38,87 Dollar entspricht. Scana-Aktien schnellten daraufhin zwar um 23 Prozent auf 47,80 US-Dollar in die Höhe - blieben damit aber unter dem gebotenen Kaufpreis je Aktie. Dominion-Titel gaben um 3,6 Prozent nach.

Papiere des Chip-Herstellers AMD legten um 5,51 Prozent zu, während die des Konkurrenten Intel um 2,27 Prozent nachgaben. Der Technologie-Website "The Register" zufolge sind PC-Prozessoren von Intel fehlerhaft und erlauben möglicherweise den Zugriff von Hackern auf geschützte Daten wie Passwörter. Dem Bericht zufolge sollen sämtliche PC mit Intel-Chips der vergangenen zehn Jahre betroffen sein.

Auch Automobilaktien zogen Käufer an: Bei General Motors war der Pkw-Absatz im Dezember in den USA zwar um 3,3 Prozent zurückgegangen, die Konsensprognose lautete jedoch auf einen mehr als doppelt so starken Rückgang. Der Aktienkurs des Autobauers legte um 2,22 Prozent zu. Ford stiegen um 0,59 Prozent, hier entwickelte sich der Absatz zuletzt ebenfalls etwas besser als erwartet. Bei Fiat Chrysler deckte sich der starke Rückgang der Verkäufe mit 11 Prozent mit der Markterwartung. Der Aktienkurs stieg um 1,06 Prozent.

Wie schon am Vortag bewegten auch Analysten die Kurse, in diesem Fall äußerten sich die Experten der Bank RBC zu großen US-Industriekonzernen. Sie stuften die Aktien von IBM auf "Outperform" hoch. Für die Titel ging es um 3,1 Prozent nach oben. United Technologies stiegen um 1,39 Prozent, nachdem RBC das Votum für die Aktien ebenfalls auf "Outperform" erhöht hatte. Eine Abstufung auf "Sector Perform" ließ dagegen Papiere von Honeywell um 0,74 Prozent nachgeben.

In der zweiten Reihe zogen Commercial Metals um 5,18 Prozent auf den höchsten Stand seit fast zehn Jahren an. Der Hersteller von Stahl aus Schrott hatte im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres besser abgeschnitten als erwartet und einem Analysten zufolge auch einen positiven Ausblick auf das zweite Quartal gegeben./bek/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

