BERLIN (Dow Jones)--Bei dem Vorgespräch zu den Sondierungen zwischen Union und SPD geht es am Mittwoch nach den Worten von SPD-Chef Martin Schulz zunächst um organisatorische Fragen. "Heute geht es noch nicht um Inhalte, sondern zunächst um Technik", sagte Schulz auf dem Weg zum Treffen mit den Spitzen von CDU und CSU.

Am Sonntag sollen dann zum Auftakt der Sondierungen erste inhaltliche Pflöcke eingerammt werden. Die teilweise scharfen Angriffe der CSU wollte der SPD-Vorsitzende nicht zu hoch hängen. Zunächst müsse erst einmal die am Donnerstag beginnende CSU-Klausur in Kloster Seeon abgewartet werden. "Danach sehen wir mal weiter", meinte der 62-Jährige.

Sein Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel reagierte hingegen mit Unverständnis auf die Rhetorik der Christsozialen. "Wer die Jamaika-Sondierungen so gegen die Wand gefahren hat, sollte eigentlich dazulernen und kleinere Brötchen backen", kritisierte er im Handelsblatt. Der Testosteronspiegel sei bei der CSU unverändert hoch. "Wir stehen vor schwierigen Sondierungen", betonte Schäfer-Gümbel.

Streit zeichnet sich jetzt schon über die Begrenzung der Zuwanderung und den Familiennachzug sowie bei der von der SPD gewollten Einführung einer Bürgerversicherung im Gesundheitswesen ab.

January 03, 2018 10:29 ET (15:29 GMT)

