Im vergangenen Jahr konnte die AMAG mit ihren Marken erneut ein

solides Ergebnis erzielen. Das Marktfeld zeigte sich immer noch als

recht herausfordernd, dennoch ist es dem schweizweiten

Mobilitätsdienstleister mit Modellneuheiten, Qualität und

Fachkompetenz im Service gelungen, die hohen Marktanteile zu halten.

Die Marke Volkswagen blieb mit 35'975 Einheiten die meistgekaufte

Marke in der Schweiz. Insgesamt wurden 89'228 Personenwagen der

Marken Volkswagen, Audi, SEAT und SKODA in der Schweiz zugelassen.



Der Schweizer Automarkt bewegte sich auf Vorjahresniveau und

erreichte über 314'000 Einheiten.



Volkswagen bliebt auch 2017 mit klarem Abstand die meistgekaufte

Automarke der Schweiz. Audi beendete das Jahr auf Platz vier und

SKODA auf Platz fünf. Der SKODA Octavia war im letzten Jahr das erste

Mal das meistgekaufte Modell der Schweiz. SEAT erreichte einen neuen

Stückzahlenrekord und platzierte sich erstmals in den Top Ten. VW

Nutzfahrzeuge steigerte die Zulassungen im letzten Jahr und erreichte

einen neuen Stückzahlenrekord.



Zu den Ergebnissen des Jahres 2017 meint Morten Hannesbo, CEO der

AMAG: «Das Jahr 2017 war für uns ein herausforderndes Jahr. Wir sind

sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Diese gehen einerseits aus dem

anhaltend grossen Vertrauen unserer Kunden in unsere Produkte sowie

andererseits aus den exzellenten Leistungen unserer Händler und

Servicepartner hervor. Ich bin froh, dass wir unser Ziel, den EA189

Rückruf in diesem Jahr abschliessen zu können, mit über 95,5%

umgerüsteten Fahrzeugen de facto erreichen konnten. Wir werden jedoch

nicht ruhen, bis alle betroffenen Fahrzeuge das Softwareupdate

erhalten haben.»



Ergebnisse der Marken im Jahr 2017



Volkswagen: Zum wiederholten Male auf Platz 1



Mit 35'975 gekauften Autos und einem Marktanteil von 11,5% ist

Volkswagen nach wie vor die beliebteste Automarke in der Schweiz.

Somit ist die Marke zum 17ten Mal in Serie die Nummer 1 der Schweiz.

Mit der Produktoffensive 2018 dürfte dies auch im nächsten Jahr so

bleiben.



Audi: Zunahme im Jahr 2017



Im hart umkämpften Premiumsegment hat sich Audi leicht gesteigert

und mit total 20'618 Einheiten um 5,2% zugelegt. Die Marke mit den

vier Ringen erreicht in der Gesamtwertung mit 6,6% Marktanteil den

vierten Platz.



SKODA: Der Octavia ist das meistgekaufte Auto der Schweiz



SKODA darf auf ein weiteres sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken:

Die Marke hält mit 20'582 zugelassenen Fahrzeugen den Marktanteil von

6,6% und belegt Platz 5 auf der Markenrangliste. Der SKODA Octavia

ist 2017 zum ersten Mal in seiner Geschichte auf Platz 1 der

meistgekauften Autos der Schweiz und verdrängt den Seriensieger VW

Golf auf Platz 2.



SEAT: Mit neuem Rekord in die Top Ten



Auch SEAT feiert mit 12'053 Neuzulassungen einen neuen Rekord. Mit

3,8% Marktanteil schafft es die Marke aus Spanien mit Platz 9 zum

ersten Mal in die Top Ten der Schweizer Markenrangliste.



VW Nutzfahrzeuge: Spitzenwerte



Ein weiteres Mal kann VW Nutzfahrzeuge zulegen und erreicht einen

neuen Stückzahlenrekord. Insgesamt wurden im letzten Jahr 7'324

Fahrzeuge als leichte Nutzfahrzeuge immatrikuliert. Mit einem Anstieg

von 6,2% gegenüber Vorjahr zeigt die Marke wiederum ein spitzen

Ergebnis.



