Zürich (ots) - Die Migros-Warenhauskette Globus beschreitet im

E-Commerce neue Wege. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer

aktuellen Ausgabe. Konkret macht Globus rund 24 000 seiner Produkte

im Online-Warenhaus Galaxus verfügbar, das mehrheitlich der Migros

gehört. «Das Globus-Sortiment auf Galaxus besteht aus Kosmetik, Mode,

Haushaltsartikeln und reicht bis zu Spielwaren und haltbaren

Lebensmitteln», sagt Galaxus-Sprecher Alex Hämmerli. Mit der neuen

Globus-Abteilung überschreite Galaxus erstmals die Grenze von einer

Million Produkte.



Mit diesem Schritt können die Globus-Warenhäuser ihre

Online-Reichweite massiv vergrössern. Möglicherweise auch im Ausland,

denn Galaxus will 2018 in den deutschen Markt eintreten. «Zum Start

von Galaxus.de wird Globus nicht dabei sein. Für später ist das aber

durchaus eine Option», sagt Galaxus-Chef Florian Teuteberg.



Originaltext: Handelszeitung

