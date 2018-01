Lauda-Königshofen - Tesla-Aktie: 335,00-Dollar-Marke auf der Wunschliste - Chartanalyse In Kürze präsentiert CEO Elon Musk Verkaufszahlen von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) zum vierten Quartal 2017 und wird Rechenschaft über das Gelingen der Produktionssteigerung des neuen Model 3 ablegen müssen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

