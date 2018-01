Mit einem neuen Gesetz zwingt Island als weltweit erste Staat Arbeitgeber, Männer und Frauen für die gleiche Tätigkeit gleich zu bezahlen. Bei Verstößen wird ab sofort eine Strafe fällig. Doch es gibt Ausnahmen.

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, gilt in den meisten Ländern nicht. Frauen verdienen in aller Regel deutlich weniger als Männer. In Deutschland beträgt diese sogenannte "Lohnlücke" rund 21 Prozent. Das heißt, Frauen verdienen etwa ein Fünftel weniger als ihre männlichen Kollegen.

In einem Land auf der Welt ist diese Ungleichheit seit dem 1. Januar verboten: In Island trat zu Jahresbeginn ein neues Gesetz in Kraft, das Unternehmen und staatliche Einrichtungen mit mehr als 25 Mitarbeitern dazu zwingt, Frauen und Männern in gleicher Position dasselbe Gehalt zu zahlen. Die Arbeitgeber müssen einen Nachweis erbringen, dass sie die Lohnlücke geschlossen haben. Wer den Nachweis erbringt, erhält ein Zertifikat. Gesetzesverstöße werden dagegen mit einer Geldstrafe geahndet.

Der Inselstaat im Nordatlantik ist damit das erste Land der Welt, ...

