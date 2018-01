Zeit ist bekanntlich Geld, deshalb tun Unternehmen gut daran, sie effizient zu nutzen. Dank moderner Technologien lässt sich heute viel Zeit einsparen. Daraus resultieren einige Vorteile - zum Beispiel ein schnellerer Produktionszyklus und besserer Kundenservice. Ein entscheidender Faktor dafür ist die Digitalisierung. Im Mittelpunkt aller Bestrebungen um mehr Zeiteffizienz sollten jedoch immer die Mitarbeiter stehen. Denn Zeitersparnis allein führt nicht automatisch zur Verbesserung von Abläufen.

Kultur und Wirtschaft sind stark von Wachstumsstrategien geprägt: schneller, effizienter und immer individualisierter. Heute produziert man kaum noch auf Vorrat, sondern on demand nach tatsächlichem Bedarf. Dafür werden die Prozessabläufe stetig optimiert, sodass sich in kürzerer Zeit bessere Produkte fertigen lassen. Durch digitale Lösungen lassen sich diese Prozesse immer zeitsparender managen. Sie führen außerdem zu einer Entlastung der Mitarbeiter - vor allem in den Bereichen Produktion und Lagerlogistik. Früher wurden in Lagern schwere Lasten von Hand gehoben und transportiert. Heute benutzt jedes Unternehmen dafür Maschinen. Diese reichen von einfachen mechanischen Geräten wie Transportwagen und Rollern bis hin zu smarten, vollelektronischen Fahrzeugen, die ohne Kraftaufwand bedienbar sind. Manche von ihnen transportieren Waren sogar autonom.

Auch die meisten Bürotätigkeiten sowie die Bewältigung ...

