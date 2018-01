Im Dezember sackte der Absatz im Vorjahresvergleich um 18,7 Prozent auf 30 281 Fahrzeuge ab, wie das Unternehmen am Mittwoch am US-Sitz in Herndon (Virginia) mitteilte. Das lag auch daran, dass VW in den Staaten massenstarke Modelle wie Golf, Jetta und Tiguan in aufgefrischten oder neuen Versionen auf den Markt bringt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...