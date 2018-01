Zürich (ots) - Das Hotel Schloss Elmau hat das beste Spa-Angebot.

Die «Handelszeitung» kürte zum sechsten Mal die 60 besten Spa-Hotels

in der Schweiz und im benachbarten Ausland. Unterschieden wurde dabei

zwischen Wellbeing-Oasen zum Relaxen und Gesundheitstempeln zum

Revitalisieren.



In der Kategorie der Wellbeing-Oasen setzt Schloss Elmau in

Oberbayern zum sechsten Mal in Folge den Goldstandard, gefolgt von

Tschuggen Arosa und Alpina Gstaad, welche die Plätze tauschen.

Insgesamt klassieren sich 22 Schweizer Hotels unter den 40 Besten,

Österreich ist mit 8 Relax-Häusern vertreten, Deutschland mit 7 und

Italien mit 3.



Im qualitativen Gesamtvergleich der Gesundheitstempel toppt das

Palace Merano die beiden zweitplatzierten Lanserhof-Betriebe in Lans

und am Tegernsee. Das Grand Resort Bad Ragaz verliert etwas an

Strahlkraft, während das Hotel Post Bezau im Bregenzerwald auch junge

Selbstoptimierer zu begeistern versteht.



Das neue Bürgenstock Resort konnte sich auf Anhieb in beiden

Kategorien in die Top-Liga katapultieren: Bürgenstock Hotel & Palace

Hotel steigen auf Rang 5 ein, das Waldhotel Health & Medical

Excellence auf Rang 7.



Der grosse Trend: Die Zeit der reinen Pampering-Spas ist

abgelaufen - ohne das Versprechen auf hohe therapeutische Kompetenz

und einen klaren gesundheitlichen Nutzen geht es heute selbst in

einfachen Wellnesshotels nicht mehr. Demgegenüber legen

Health-Retreats in puncto Ambiente und Gaumenfreuden zu. Ihr

Geschäftsmantra: Gesundheit kann auch sexy sein.



Das Spa-Ranking basiert auf den Erfahrungen von 54 befragten

Spa-Experten, Hotelprofis und Reiseveranstaltern, auf den Wertungen

relevanter Fachpublikationen und Testportale sowie auf mehr als

hundert eigenen Hoteltests.



