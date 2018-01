Frankfurt am Main - Nach seinem jüngsten Höhenflug ist der Eurokurs am Mittwoch unter Druck geraten. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,20019 US-Dollar. In der Nacht hatte sie noch zeitweise bei 1,2066 Dollar notiert.

Der Schweizer Franken hat derweil sowohl zum Euro wie auch zum Dollar nachgegeben. Der Euro kostet am späten Nachmittag 1,1754 CHF und damit erneut mehr als noch am Mittag. Auch der Dollar-Franken-Kurs liegt mit 0,9780 CHF etwas höher.

Noch am Dienstag hatte der Euro mit 1,2081 Dollar ...

