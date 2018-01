Zürich (ots) - Der US-amerikanische E-Commerce-Riese Amazon

beantragt in der Schweiz Schutz für 14 Marken aus dem

Whole-Foods-Universum. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer

aktuellen Ausgabe. Neben der Hauptmarke in verschiedener

Ausgestaltung will Amazon-Cheflenker Jeff Bezos auch Whole Foods'

Günstig-Handelstochter 365, das Kaffeebar-System Allegro und die

Fair-Trade-Handelsmarke Whole Trade schützen lassen. Amazon hatte im

Sommer 2017 für rund 14 Milliarden Dollar die US-amerikanische

Bio-Ladenkette Whole Foods übernommen.



