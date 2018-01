BEIJING/WATERLOO (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern Baidu Inc. und der kanadische Softwareentwickler BlackBerry Ltd. wollen zukünftig im Bereich selbstfahrende Autos zusammenarbeiten. Baidu Inc. hat hierzu die im April letzten Jahres vorgestellte Apollo Open Autonomous Driving Plattform...

Den vollständigen Artikel lesen ...