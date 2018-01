Zürich (ots) - Die Schweizer Kinos dürften das Geschäftsjahr 2017

wohl leicht über den Vorjahreswerten abschliessen, sagt René Gerber,

Geschäftsführer des Branchenverbands Procinema, gegenüber der

«Handelszeitung». Bisher seien die Zahlen der grossen Städte in den

ersten 51 Wochen ausgezählt. Die ersten Tage des neuen Jahres zählen

noch immer zum Geschäftsjahr 2017. «Für unsere Statistik kommt jetzt

nochmals eine ganze Kinowoche dazu und ich gehe davon aus, dass wir

die Besucherzahl von 13,7 Millionen im Jahr 2016 erreichen oder

übertreffen werden.» Die Zufriedenheit innerhalb der Schweiz dürfte

allerdings ungleich verteilt sein. Während die Eintritte in der

Deutschschweiz auf oder über dem Vorjahresniveau liegen, müssen die

Romandie und das Tessin voraussichtlich einen Rückgang hinnehmen, so

Gerber. «Es fehlten erfolgreiche französische Filme, während deutsche

Filme wie «Fack ju Göhte 3» in der Deutschschweiz gut liefen», so

Gerber. Ausserordentlich erfolgreich war auch die Schweizer

Produktion «Die göttliche Ordnung» von Regisseurin Petra Volpe und

Hauptdarstellerin Marie Leuenberger. Bis Silvester hat der Film in

der Deutschschweiz 300'487 Tickets abgesetzt. In der Romandie sahen

ihn sich 40'295 Zuschauer an. Für einen Deutschschweizer Film sei das

viel, sagt Procinema-Direktor Gerber. Im Schnitt bezahlten die

Schweizer vergangenes Jahr gut 15 Franken für einen Kinoeintritt. Die

Durchschnittserträge lagen zuletzt etwa 2 Rappen unter dem

Vorjahreswert, sagt Procinema-Direktor Gerber. 2016 wurden für ein

Kinobillett gemäss Verbandsstatistik im Schnitt 15.13 Franken

bezahlt.



