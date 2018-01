Bern (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003597 -



Exakt 314'028 neue Personenwagen sind 2017 auf die Strassen der

Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein gerollt. Damit konnte der

Auto-Markt der beiden Länder sein hohes Niveau aus dem Vorjahr

grösstenteils halten und schliesst mit einem Prozent im Minus.

Bereits zum siebten Mal in Folge wurde die Marke von 300'000

Neuimmatrikulationen in einem Jahr übertroffen. Für 2018 rechnen die

auto-schweiz-Mitglieder mit einer konstant hohen Nachfrage.



Die Erwartungen an das Auto-Jahr 2017 sind mehr als erfüllt

worden. Lediglich 3'290 Personenwagen fehlen zum Vorjahreswert, was

auch am abgelaufenen Dezember liegt. Hier konnte der Rekordwert von

über 35'000 Immatrikulationen aus dem Schlussmonat 2016

verständlicherweise nicht gehalten werden. Mit 31'072 Neuwagen

resultierte dennoch der viertbeste Dezember seit der Jahrtausendwende

und hinter dem Juni der zweitstärkste Monat des Jahres 2017. Einen

anderen Rekordwert, und zwar über das Jahr 2017 hinaus, konnte der

vergangene Dezember dennoch für sich verbuchen: Erstmals wurden in

einem Monat mehr Personenwagen mit Allradantrieb verkauft als ohne,

der 4x4-Anteil lag bei sensationellen 53,2 Prozent.



Der anhaltende Allrad-Boom zeigt sich auch am Gesamtjahreswert.

Ein 4x4-Marktanteil von 47,5 Prozent stellt hier erneut einen Rekord

dar, dies ist bereits der achte Höchstwert in Folge. Sollte sich das

Wachstum beim Komfort- und Sicherheits-Merkmal Allrad ähnlich stark

fortsetzen wie in den vergangenen Jahren, könnte bereits 2018 die

50-Prozent-Marke übertroffen werden. Noch vor zwei Jahren hatte der

4x4-Anteil bei lediglich 40,4 Prozent gelegen, 2016 bei 44,2 Prozent.



Beim Blick auf die Motorisierungen wird schnell klar, dass der

Benziner nach wie vor der Lieblingsantrieb von Herr und Frau

Schweizer ist. 58,4 Prozent aller Neufahrzeuge waren 2017 mit einem

Otto-Motor ausgerüstet, ein Plus von 2,3 Prozentpunkten zum Vorjahr.

Trotz anhaltenden Diesel-Bashings konnte der Selbstzünder mit 36,0

Prozent einen respektablen Marktanteil verteidigen (-3,2

Prozentpunkte), seine Verbrauchsvorteile kommen nach wie vor bei den

Kundinnen und Kunden sehr gut an. Erfreulich ist der Zuwachs bei den

alternativen Antrieben. Deren Anteil liegt erstmals in einem Jahr

über der 5-Prozent-Marke (5,6 Prozent, +0,9 Prozentpunkte), wobei

Elektroautos (+44,9 Prozent) und Benzin-Hybrid-Motorisierungen (+16,9

Prozent) deutliche Zuwächse verzeichnen konnten.



Wenn man den Markt für neue Personenwagen als Indikator für den

Binnen-Konsum heranzieht, stellt das laufende Jahrzehnt eine höchst

erfolgreiche Wirtschaftsphase dar. Seit 2011 konnte in jedem Jahr die

magische Marke von 300'000 eingelösten Neuwagen übertroffen werden.

Diese lange Phase des andauernden Erfolgs ist beileibe keine

Selbstverständlichkeit, betont auto-schweiz-Mediensprecher Christoph

Wolnik: «In den Jahren 2002 bis 2010 ist die Gesamtzahl neuer Autos

jeweils unter 300'000 geblieben. Umso höher sind diese sieben

erfolgreichen Jahre in Serie zu werten, die nun hinter uns liegen.

Für 2018 erwarten unsere Mitglieder eine weiterhin konstante und

damit hohe Nachfrage nach ihren Produkten.»



Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen unter www.auto.swiss

zur Verfügung.



Originaltext: auto-schweiz / auto-suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003597

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003597.rss2



Kontakt:

Weitere Auskünfte:

Christoph Wolnik, Mediensprecher

T 079 882 99 13

c.wolnik@auto-schweiz.ch