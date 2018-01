(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Unauffällig, leistungsstark und nachrüstbar für vorhandene Fernseh-Displays - dies waren mitunter ausschlaggebende Faktoren für GameStop, den weltweit größten Anbieter von Videospielen, auf den Media-Player [url=https://www.digitalsignage.de/portfolio-IAdea-hardware/mbr-1100-media-bar.html]MBR-1100[/url] von[url=https://www.digitalsignage.de/home.html] IAdea[/url] zu setzen. Zusammen mit den IAdea-Partnern Signagelive, einem globalen Anbieter einer Cloud-basierten Digital-Signage-Plattform, sowie Cedemo, einem führenden Omni-Channel-Spezialisten für digitales Marketing, wurde ein Digital-Signage-Netzwerk für GameStop mit rund 1000 Filialen in fünf europäischen Ländern errichtet.

Die IAdea-Partner [url=http://iadea.signagelive.com/]Signagelive[/url] und [url=http://www.cedemo.com/en/]Cedemo[/url] erhielten vom weltweit größten Anbieter von Videospielen, GameStop, den Zuschlag ein paneuropäisches Digital-Signage-Netzwerk aufzubauen, welches der Kundenbindung dient und vor allem den Verkauf in den rund 1000 Filialen in Europa gezielt mit kommerziellen Inhalten zu fördern.

Das Digital-Signage-Netzwerk basiert in den Filialen vor Ort auf MBR-1100-Media-Playern, die von IAdea geliefert und von Signagelives Digital Signage Software betrieben werden. Der MBR-1100 ist eine leistungsstarke Appliance in Palmgröße, die HD-Videofunktionen unterstützt, für die normalerweise hochleistungsfähige Windows-PCs nötig wären. Mit diesen kleinen Media-Playern von IAdea und der Cloud-basierten Software von Signagelive konnte Cedemo aus Monaco das internationale Digital-Signage-Netzwerk mit bereits installierten LCD-TVs errichten, was erhebliche Einsparungen bei der Infrastruktur und kürzere Vorlaufzeiten bei der Inhaltsaktualisierung zur Folge hatte.

Die Software von Signagelive unterstützt mehrere Content-Formate, darunter statische Bilder, Streaming-Video, IPTV, Webseiten und RSS-Feeds. Sie integriert außerdem die QR-Code-Technologie und alle gängigen Social-Media-Widgets, um elektronische Point-of-Sales-Aktivitäten zu maximieren.

Der MBR-1100, der kleinste Wireless-Digital-Signage-Player von IAdea Deutschland, lässt sich problemlos hinter Touchscreens, Signboards, Fernseher oder sonstigen Displays anbringen und ist trotz seiner geringen Abmessungen ausgenommen leistungsstark und unterstützt Full-Motion-HD-Video und flüssige Grafikwiedergabe.

"Der MBR-1100 eignet sich hervorragend für Anwendungen, bei denen Größe, Komfort und Kosten eine Rolle spielen. Ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil des MBR-1100 ist, dass er sich aufgrund seiner geringen Größe und Kosten sowie Robustheit und Flexibilität nahezu für jedes Anzeigegerät, welches über einen HDMI-Port verfügt, ideal als Digital-Signage-Nachrüstelement eignet. So lassen sich beispielsweise vorhandene Fernsehgeräte, Flachbildschirme, Werbesäulen etc. auf einfachste Weise mit Digital-Signage-Anwendungen versehen oder bei einer Neubeschaffung von Digital-Signage-Equipment lassen sich wesentlich kostengünstigere Geräte wählen," erläutert Björn Christiansen, Geschäftsführer von IAdea Deutschland.

Der MBR-1100 funktioniert mit WiFi, festverdrahteter Ethernet-Verbindung oder mittels eines USB-Dongles agiert der MBR-1100 auch mit dem 3G/4G-Mobilfunk. Der kabelgebundene LAN-Zugang ist immer dann sinnvoll, wenn auf den Displays Echtzeit-Inhalte gefordert sind und sich der nächstgelegene Hotspot nicht in unmittelbarer Reichweite befindet. Für alle anderen Inhalte, selbst, wenn der Hotspot entfernter gelegen sein sollte, reicht die Übertragungsqualität via WiFI dank der großen und leistungsfähigen Antenne des MBR-1100 vollkommen aus. Dies gilt auch bei entsprechender Funkabdeckung mit 3G beziehungsweise LTE über den additiven USB-Dongle. Eine weitere Besonderheit des kleinsten IAdea-Media-Players für beengte Szenarien ist das integrierte HDMI-Verlängerungskabel. Damit lässt sich der MBR-1100 hinter einem Display überall positionieren.

Trotz seiner geringen Größe ist der MBR-1100 ausgenommen leistungsstark und unterstützt Full-Motion-HD-Video und flüssige Grafikwiedergabe. [url=https://de.linkedin.com/in/bj%C3%B6rn-christiansen-946bb2135]Björn Christiansen[/url]: "Schließen Sie den MBR-1100 einfach an das Stromnetz an, konfigurieren Sie die WiFi-. Ethernet- oder 3G/4G-Verbindung und Sie erhalten einen leistungsstarken Full-HD- und HTML5-fähigen Mediaplayer, der fortgeschrittene Cloud- und Web-basierte Inhalte verarbeiten kann". Wie auch alle Media-Player der XMP-Serie ist auch der MBR-1100 für eine längere autonome Videowiedergabedauer mit einer Micro-SD-Karte, die bis zu 32 GByte unterstützt, erweiterbar.

Für Szenarien wie für den größten Anbieter von Videospielen, GameStop, greift IAdea auf sein stetig wachsendes Partnernetzwerk zurück. So konnte der seit 15 Jahren etablierte und führende Omni-Channel-Spezialist für digitales Marketing, Cedemo, mit der Cloud-basierten Systems-on-Chip-Software von Signagelive das Digital-Signage-Netzwerk für GameStop mit rund 1000 Filialen in kürzester Zeit in fünf europäischen Ländern errichten.

Die IAdea Deutschland GmbH ist auf der Fachmesse Integrated Systems Europe in Amsterdam vom 6.-9. Februar 2018 auf dem Stand E390 in Halle 8 vertreten.

Karten für einen Standbesuch sind unter vertrieb@digitalsignage.de zu erhalten.

Ansprechpartner für diese Pressemeldung:

Name: Simon Brandt

