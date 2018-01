Das Joint Venture aus JP Énergie Environnement und Caisse des Dépôts will die beiden Photovoltaik-Kraftwerke mit insgesamt 15 Megawatt Leistung Mitte 2018 in Betrieb nehmen - und hat für den Bau Belectric als EPC-Unternehmen beauftragt.Belectric hat zwei französische Photovoltaik-Projekte erfolgreich an ein Joint Venture aus JP Énergie Environnement und Caisse des Dépôts verkauft. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, erhielten die von Belectric France entwickelten Projekte mit insgesamt rund 15 Megawatt Leistung im März 2017 bei einer Ausschreibung den Zuschlag für eine Einspeisevergütung. ...

