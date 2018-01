London - Die durch das Nachwirken der Panama-Papiere entstandene politische Instabilität in Pakistan schreckt Aktieninvestoren weiterhin ab, so Stefan Böttcher, Fondsmanager des Magna New Frontiers Fund (ISIN IE00B68FF474/ WKN A1H7JG, R EUR; ISIN IE00B65LCL41/ WKN A1H7JK, N EUR) bei Charlemagne Capital.

Den vollständigen Artikel lesen ...