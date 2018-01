ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch freundlich in das Börsenjahr 2018 gestartet. Weil die Eidgenossen am Dienstag den Berchtoldstag begingen, begann dort der Handel quasi mit einem Tag Verspätung. Das Börsenbarometer SMI legte um 1 Prozent zu auf 9.479 Punkte und profitierte dabei vor allem vom starken Start an der Wall Street. Vor dem Hintergrund neuer global robuster Konjunkturdaten hagelt es dort wie im abgelaufenen Jahr bereits wieder neue Rekorde bei den Indizes.

Bei den SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 54,09 (Freitag: 24,02) Millionen Aktien.

Zusätzlicher Rückenwind kam vom Euro, der gegenüber dem Franken etwas aufwertete, wodurch sich die internationale Wettbewerbsposition Schweizer Unternehmen verbessert.

Unter den Einzelwerten legten Adecco um 2,1 Prozent zu auf 76,12 Franken. Die Analysten der Credit Suisse haben die Aktie um zwei Stufen angehoben von "Underperform" auf "Outperform" und nennen als Kursziel nun 90 Franken nach zuvor 70.

Versicherungsaktien fanden sich im hinteren Feld der 20 SMI-Titel. Swiss Re legten um 0,1 Prozent zu, während Zurich Insurance unverändert lagen. Europaweit gehörten die Versicherer zu den Verlierern. Der US-Versicherer Willis Re hatte in einer Studie ermittelt, dass sich trotz einer Reihe von Naturkatastrophen im vergangenen Jahr die Erwartungen höherer Prämien nicht erfüllt haben. Die Erneuerungsrunde 2018 werde für viele Rückversicherer hinsichtlich der Prämien enttäuschend ausfallen.

Schlusslicht waren Nestle mit einem Minus von 0,5 Prozent. Weil die Aktienmärkte derzeit besonders das starke Wirtschaftswachstum spielten, würden Aktien aus eher defensiven Sektoren wie der Nahrungsmittelbranche etwas vernachlässigt, so Beobachter.

