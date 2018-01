Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat das neue Jahr mit deutlichen Kursgewinnen in Angriff genommen, wobei der Leitindex SMI das im Dezember erreichte Jahreshoch 2017 bereits übertroffen hat. Nach einem zunächst eher verhaltenen Handelsgeschehen zogen die Notierungen am Nachmittag mit einem positiven Auftakt der US-Märkte deutlich an. An den Börsen in den USA setzten die Indizes am Mittwoch ihre Rekordjagd fort.

Für Unterstützung sorgten am Nachmittag dabei unerwartet positive Konjunkturdaten aus den USA. So hat sich die Stimmung der US-Industrie im Dezember gemäss dem Einkaufsmanagerindex ISM deutlich verbessert und auch von der Bauwirtschaft trafen positive Daten ein. Im Blick der Anleger war aber auch die nach dem europäischen Börsenschluss anstehenden Publikation des Protokolls der US-Notenbanksitzung vom Dezember. Dieses werde mehr Einblick in die Überlegungen der Notenbanker nach der jüngsten Zinserhöhung gewähren, so ein Marktbeobachter.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Mittwoch um 1,03% im Plus bei 9'478,92 Punkten, wobei er zuvor ein neues 52-Wochenhoch von 9'488 Punkten erreicht hatte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legte um 1,12% auf 1'534,96 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) stieg 0,99% auf 10'857,70 Punkte. Von 30 wichtigsten Titeln schlossen 25 im Plus und fünf im Minus.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...