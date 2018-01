Paris - Mit dem Rückenwind eines schwächeren Euro haben Europas Aktien am Mittwoch wieder zugelegt. Der EuroStoxx 50 , der zuletzt fünf Handelstage in Folge gefallen war, erholte sich um 0,56 Prozent auf 3509,88 Punkte. Mit den Kursgewinnen schlossen sich Europas Börsen wieder den US-Aktienmärkten an, wo die Leitindizes die Rekordjagd fortsetzten. Zuletzt waren die europäischen Aktien ihren US-Pendants hinterher gehinkt.

Mit Erleichterung reagierten Anleger auf die Verschnaufpause des Euro. Dieser war am Dienstag mit 1,2081 US-Dollar noch denkbar knapp an einem Dreijahreshoch gescheitert. Am Mittwoch gab die Gemeinschaftswährung wieder auf zuletzt 1,2026 nach. Ein starker Anstieg des Eurokurses birgt die Gefahr, dass sich die Exporte von Unternehmen der Eurozone verteuern und diese damit zu Konkurrenten außerhalb ...

