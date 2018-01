Mehr in der aktuellen Sendung SchrangTV: Bereits vor zwei Jahren habe ich dies in meinem Buch die "GEZ-Lüge" vorhergesagt und auch die wahren Hintergründe offengelegt. In Wirklichkeit geht es nur darum, dass der GEZ-Selbstbereicherungsladen mit angeschlossenem Fernsehstudio mit allen Mitteln am Leben erhalten werden muss. Denn es soll weiter, wie gehabt, Milch und Honig in Form von exorbitanten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...