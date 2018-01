Polen und Ungarn fordern mehr Einfluss in der Europäischen Union - denn "diese Länder haben eine Vision der Zukunft Europas". Außerdem erklären die Ministerpräsidenten die europäische Flüchtlingspolitik für gescheitert.

Ungarn und Polen fordern mehr Einfluss in der Europäischen Union und erklären deren Flüchtlingspolitik für gescheitert. "Wir wollen mehr zu sagen haben", sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban am Mittwoch in Budapest auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem neuen polnischen Kollegen Mateusz Morawiecki. "Denn diese Länder haben eine Vision der Zukunft Europas." Morawiecki sagte, er und Orban lehnten die von der ...

