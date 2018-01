Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Partystimmung an der Wall Street ist am Mittwoch über den Atlantik geschwappt. Während die US-Indizes auf Rekordständen notieren, ging es an den Börsen in Europa nach dem verpatzten Jahresauftakt nach oben. In den USA verleiht gegenwärtig die Senkung der Steuersätze Auftrieb; die Börsen in Europa bekamen indes Unterstützung vom Euro, der zur Wochenmitte leichter tendierte. Teilnehmer verwiesen in diesem Zusammenhang auf die Veröffentlichung des Protokolls der Dezember-Sitzung der US-Notenbank am Abend sowie den jüngst guten Wirtschaftsdaten, die dem Greenback etwas Rückendeckung lieferten.

Allerdings haben die Finanzmärkte in Deutschland mit neuen Vorschriften zu kämpfen. Denn ab dem heutigen Tag beginnt die Umsetzung der Mifid-2-Regularien. "Das ist die größte Änderung der Rahmenbedingungen in den vergangenen 20 Jahren", sagte ein Händler dazu. Bei vielen Marktteilnehmern stand die Umsetzung dieses Regelwerks und die Einbindung in den täglichen Arbeitsablauf im Mittelpunkt, das eigentliche Marktgeschehen geriet in den Schatten.

Der Euro-Stoxx-50 schloss 0,6 Prozent höher bei 3.510 Punkte, der DAX zog um 0,8 Prozent auf 12.978 Zähler an. Angesteckt von den Kursgewinnen bei den US-Technologiewerten notierte der TecDAX erstmals über der Marke von 2.600 Punkten.

Next treibt britische Einzelhandelswerte

Die Aktie des britischen Einzelhandelskonzerns Next reagierte mit einem Plus von 6,7 Prozent auf das besser als erwartet gelaufene Weihnachtsgeschäft und die Prognoseerhöhung für 2018. Der Handelskonzern hob die mittlere Unternehmensprognose für den Vorsteuergewinn im Geschäftsjahr 2018 um etwa 1 Prozent an. Nach Meinung der Analysten von Investec ist das Unternehmen auf dem Weg, die Prognose zu erreichen, sie gehen aber nur von kleinen Änderungen bei den Konsenserwartungen aus.

Altice bauten in Amsterdam ihre Gewinne aus und legten 7,7 Prozent zu. Der Telekombetreiber profitierte von einer positiven Aufnahme seiner Kooperation mit der französischen Mediengruppe M6. Altice-SFR will künftig die Kanäle und Dienste von M6 verbreiten. Finanzielle Details wurden jedoch nicht genannt. Abonnenten von SFR sollen auf die Inhalte von M6 ab Jahresbeginn zugreifen können.

Marktführer IG Group niedrig bewertet

Die Analysten der Citigroup sind bullisch für die Aktie der britischen IG Group. Die Aktie habe auf die zu erwartende regulatorische Einschränkung im CFD-Geschäft mit einem massiven Kursverlust reagiert. Die Analysten der Citi erwarten, dass die neue Regelung der britischen Financial Conduct Authority einen Effekt von weniger als 10 Prozent auf die Einnahmen des Geschäftsjahres 2017 haben. Am Vortag wurde die Aktie nur noch mit dem 15,6-fachen des erwarteten 2019er Gewinns gehandelt, bei einer Dividendenrendite von 5 Prozent. Dem weltweit führenden CFD-Händler billigen die Analysten höhere Multiples zu. Als Kursziel nennt Citi nun 920 Pence, an der Börse legte die Aktie um 7,8 Prozent auf 785,5 Pence zu.

Für den Ölpreis ging es weiter nach oben. Zum einen wird an der Börse darauf gesetzt, dass die für morgen anstehenden US-Rohöllagerbestände gefallen sind. Zum andern sei unsicher, wie sich die Lage im Iran entwickele. Mit den politischen Unruhen hatten jüngst die Erwartungen an eine Angebotsverknappung neue Nahrung erhalten. Am Terminmarkt stieg Brent um 1 Prozent auf 67,53 Dollar zu und notiert damit auf dem höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Davon profitierte auch der Sektor der europäischen Ölwerte, der um 1,1 Prozent zulegte.

Gut kam das Neugeschäft bei Grenke im Jahr 2017 an. Mit über 24 Prozent Plus legte das Leasing- und Factoring-Neugeschäft im Jahresverlauf stärker als vom Markt erwartet zu. Die hauseigene Prognose von einem Plus von 16 bis 21 Prozent wurde weit übertroffen. Die Entwicklung im vierten Quartal beschleunigte sich sogar auf 27,5 Prozent. Gut kam auch der Anstieg der Profitabilität an. Die Titel stiegen im SDAX um 8,1 Prozent.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.509,88 +19,69 +0,6% +0,2% Stoxx-50 3.178,29 +11,63 +0,4% +0,0% Stoxx-600 390,22 +1,87 +0,5% +0,3% XETRA-DAX 12.978,21 +106,82 +0,8% +0,5% FTSE-100 London 7.671,11 +23,01 +0,3% -0,2% CAC-40 Paris 5.331,28 +42,68 +0,8% +0,4% AEX Amsterdam 549,34 +4,56 +0,8% +0,9% ATHEX-20 Athen 2.110,64 -7,81 -0,4% +1,3% BEL-20 Bruessel 4.005,61 +26,08 +0,7% +0,7% BUX Budapest 39.604,40 +160,83 +0,4% +0,6% OMXH-25 Helsinki 3.963,76 +33,59 +0,9% +1,2% ISE NAT. 30 Istanbul 142.740,87 +1740,28 +1,2% +1,2% OMXC-20 Kopenhagen 1.031,09 +5,24 +0,5% +0,7% PSI 20 Lissabon 5.469,60 +68,37 +1,3% +2,8% IBEX-35 Madrid 10.116,00 +36,90 +0,4% +0,7% FTSE-MIB Mailand 21.904,56 +59,40 +0,3% +0,2% RTS Moskau 1.183,06 +28,63 +2,5% +2,5% OBX Oslo 745,73 +1,85 +0,2% +0,4% OMXS-30 Stockholm 1.587,56 +7,75 +0,5% +0,7% WIG-20 Warschau 2.463,25 +2,04 +0,1% +0,1% ATX Wien 3.487,39 +43,09 +1,3% +2,0% SMI Zuerich 9.478,92 +97,05 +1,0% +1,0% DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.20 Uhr Di, 17.23 Uhr % YTD EUR/USD 1,2029 -0,07% 1,2037 1,2053 +0,1% EUR/JPY 135,10 -0,15% 135,30 135,19 -0,1% EUR/CHF 1,1742 +0,26% 1,1712 1,1707 +0,3% EUR/GBP 0,8895 +0,42% 0,8858 1,1273 +0,1% USD/JPY 112,31 -0,07% 112,38 112,17 -0,3% GBP/USD 1,3523 -0,48% 1,3589 1,3586 +0,1% Bitcoin BTC/USD 15.237,47 +1,68% 15.593,34 13.954,13 6,08 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,51 60,37 +1,9% 1,14 +1,8% Brent/ICE 67,65 66,57 +1,6% 1,08 +1,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.317,03 1.318,05 -0,1% -1,02 +1,1% Silber (Spot) 17,20 17,18 +0,1% +0,02 +1,6% Platin (Spot) 953,90 945,00 +0,9% +8,90 +2,6% Kupfer-Future 3,24 3,27 -0,9% -0,03 -1,6% ===

January 03, 2018 12:15 ET (17:15 GMT)

